Uzmanlardan anne-babalara uyarı: "Çocuklardaki öksürüğü hafife almayın" Prof. Dr. Harmancı: "Astım teşhisinde testler yanıltabilir"

Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği’nin Muğla’da düzenlediği "15'inci Uluslararası Çocuk Alerji ve Astım Kongresi"ne katılan dünyaca ünlü hekimler Türkiye’deki her 10 çocuktan biri ya da ikisinin astım hastası olduğunu ancak bu konuda yeterli bilinç olmadığı için bu durumun hafife alındığını belirttiler. Çocuklarda öksürüğün hafife alınmamasını isteyen uzmanlar, astım teşhisinde testlerin de yanıltabildiğini ifade ettiler.

Muğla’da düzenlenen ve çoğunluğu Türkiye’den olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinden yaklaşık 500 hekimin katıldığı kongre sonrası çocuklardaki astım rahatsızlığını değerlendiren Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Alerjiİmmunoloji ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Koray Harmancı, ebeveynlerin çocuklardaki ‘Astım’ belirtilerini yanlış bildiğini söyledi. Prof. Dr. Harmancı, “Annebabalar, nefes darlığı, nefes alamama, yoğun bakımda yatma, yürümede zorlanma gibi bir takım belirtiler bekliyor. Oysa astım yaz kış çocuklarda görülebilen bir hastalık. Kışın özellikle nezleyle karıştırıldığı için gerekli tedaviye geç başlanıyor” dedi.



“Hastalık yazın pek fark edilmiyor”

Astım hastalığının yazın pek fark edilmediğini belirten Prof. Dr. Koray Harmancı, “Bu hastalık; çoğu çocukta yazları gayet iyi, kışın özellikle nezle ile alakalı bir öksürük atakları, hırıltı ataklarının olduğu 1 hafta içerisinde ilaçlar ile geçtiği ama sonrasında yine tekrarladığı bir durum olarak görülmesine rağmen çoğu kişi buna astım olarak kabul etmiyor. Bu durumdaki çocuklara alerjik bronşit, astım başlangıcı, zatürre gibi tanılarla gereksiz antibiyotikler veriliyor ve çocuklarımız doğrudüzgün nefes alamıyor” diye konuştu.



“Tekrarlayan öksürük ve nefes darlığını hafife almayın”

Kongre sonunda annebabalara da seslenen Alerjiİmmunoloji ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Koray Harmancı, “Tekrarlayan öksürük, hırıltı, nefes darlığı' gibi şikayetler sırasında çocuğunuzun genel durumunun kötü olmasına gerek yok. Çocuğunuz oynayabilir, hoplayabilir, zıplayabilir, gülebilir, sabah okula gidebilir ama akşam eve geldiğinde öksürüyorsa, balgam atıp çıkaramıyor gibiyse, hatta yazları da genellikle iyiyse, 'bu astım olabilir' lütfen deyin. Çünkü bazen doktorlarımızda astım demeyebiliyorlar” diyerek annebabaların bu durumlarda 'benim çocuğum astım mı' sorusunu akıllarına getirmelerini istedi.



“Testler de yanıltabiliyor”

5 yaş altı çocuklarda astım hastalığına teşhis koymanın kolay olduğunu, ancak ailelerin yine tomografi ve test konusunda ısrarcı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Harmancı, “Aileler 'Hocam bir film çekseniz, tomografi çekseniz, solunum testi yapsanız' diyor. Hayır o kadar kapsamlı testlere de gerek yok. Sadece doktora anlatacağınız hikaye, artı bir takım özellikler ailenizde alerjik hastalıklar olması, çocuğunuzda eşlik eden diğer alerjik hastalıklar olması gibi bir takım sorgulamalardan sonra, doktorun aklına zaten astım hastalığı tanısı gelecektir. Astım hastalığı tanısında alerji testi şart değildir. Bazı çocuklarda özellikle 5 yaş altı çocuklarda alerji testlerinde hiçbir şey çıkmayabiliyor. O yüzden 'testlerde bir şey çıkmadı, sizin çocuğunuz astım değil' demiyoruz” ifadelerini kullanarak, neşesi iyi olsa bile gripnezle gibi enfeksiyonlarından sonra, diğer çocuklardan farklı olarak uzun süreli öksürük nöbetleri geçiren çocukların aslında astım hastası olduğunu ancak bunun pek bilinmediğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.