Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 kişi, suçüstü yakalandı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla 3 kişinin Antalya'dan getirdikleri sahte altınları, kuyumculara satmaya çalıştıkları bilgisine ulaştı. Ekipler, sahte altınları bir kuyumcuda satmaya çalıştıkları sırada şüpheliler F.Ç., G.T. ve M.K.T.´yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında 3 künye, 1 zincir ve 1 sahte küpe ele geçirildi.

Şüphelilerin farklı tarihlerde aynı kuyumcuda 1 zincir ile 1 künyeyi yaklaşık 13 bin liraya bozdurdukları tespit edildi. Polisteki işlemlerinin ardından F.Ç., G.T. ve M.K.T. adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

2021-11-03 12:31:14



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