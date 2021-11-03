Marmaris Belediyesi ile hastane arasında işbirliği

Marmaris Belediyesi ve Marmaris Devlet Hastanesi, afetlere hazırlık ve olası afet anlarında işbirliği kararı aldı. Protokole Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Başhekim Niyazi Taşkıran imza attı.

Marmaris Belediyesi ile Marmaris Devlet Hastanesi arasında karşılıklı yardım ve işbirliği protokolü imzalandı. İlçede meydana gelebilecek acil durum ve afet kapsamında işbirliğini içeren protokole Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Niyazi Taşkıran imza attı.

2 yıl geçerli olacak protokole göre olası acil durum ve afet hallerinde Marmaris Belediyesi’nin imkanları doğrultusunda hastaneye araç ve iş makinesi taleplerine destek vermesi, hastaneye erişim yollarında oluşabilecek hasarların gidermesi, hastane çevresinin temizliğini sağlaması ve gerekli araç gereci temin etmesine karar alındı. Ayrıca afet hallerinde kamu hizmetlerinin aksamaması için Marmaris Belediyesi personeline aşılama, tarama gibi konularda çözüm ortaklığı sağlanması, karşılıklı eğitim desteği verilmesi ve her yıl ortak tatbikat yapılmasına imza atıldı.

Marmaris’in faydasına olacak her konuda diğer kurumlarla işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Yaşanmasını asla istemeyiz ama bir yandan afetlere hazırlıklı da olmalıyız. Belediye bünyesinde kurduğumuz arama kurtarma ekibinin eğitimleri devam ediyor. Öte yandan afet hallerinde hayati konulardan biri de hastaneler Hastaneye ulaşım ve hastanenin hizmet verecek durumda olması hepimiz için çok önemli. Olası afet durumunda belediye olarak hastanemizin daha hızlı ve iyi hizmet vermesi için elimizden gelen çalışmaları gerçekleştireceğiz. Bu protokolle de bunu karar altına aldı” dedi. Devlet Hastanesi Başhekimi Niyazi Taşkıran da afet öncesi eğitim ve olası afet durumlarında işbirliğini içeren protokolün tüm Türkiye’ye örnek olması dileğinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.