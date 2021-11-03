Dalında kalan ürünlere Bodrum Belediyesi talip oldu

Sosyal medya hesabı üzerinden 30 ton limonunun dalında kaldığını ve bir daha üretim yapmayı düşünmediklerini paylaşan üreticinin yardımına Bodrum Belediyesi koştu.



Bahçedeki limonlarımız dalında kaldı, satılamadı. Şu an 1 liradan bile alıcı bulamıyoruz. Eminim siz 3 tanesini 3 liraya zor alıyorsunuzdur. Ailem önümüzdeki sene üretim yapmayı düşünmüyor" paylaşımıyla dikkat çeken Muğlalı üretici Çağnur İşler'e Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras kayıtsız kalmadı. Üretici Çağnur İşler'in paylaşımı sonrası harekete geçen Başkan Ahmet Aras, Belediye Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 30 ton limonun kendisinden satın alınarak ilçedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını açıkladı.



Yaşanan bu gelişme üzerine Çağnur İşler yine sosyal medya hesabı üzerinden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

Başkan Aras, " Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personelimiz Ortaca ilçesindeki çiftçimiz ile bağlantı kurdular. Gerekli görüşmeler yapıldı. Bu yıl ilk defa düzenlediğimiz 'Garaova Gençlik ve Tarım Kampı'na da katılım sağlayan İşler'in dalında bekleyen ürünleri ekiplerimizce topladıktan sonra Bodrum'da ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılacak. Yerel üreticilerimize sahip çıkarak onların üretime davet etmeleri için elimizden gelen desteği verdik vermeye de devam edeceğiz. Çünkü yerelde üretim olmazsa çocuklarımıza, gençlerimize, gelecek nesillere sağlıklı gıda ulaştıramayız" dedi.



Başkan Ahmet Aras, konuya duyarlılıkla yaklaşan başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere herkese teşekkür etti.

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