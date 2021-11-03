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Fidan dikim seferberliği 11 Kasım'da Muğla’da Temmuz ve Ağustos aylarında yaşanan yangın afetinin ardından yanan sahalarda çalışmalar devam ederken, Muğla Fidanlık Merkezi'nde üretilen 10 milyon değişik türde fidan belirlenen alanlara dikilecek

İHA

Fidan dikim seferberliği 11 Kasım'da Muğla’da Temmuz ve Ağustos aylarında yaşanan yangın afetinin ardından yanan sahalarda çalışmalar devam ederken, Muğla Fidanlık Merkezi'nde üretilen 10 milyon değişik türde fidan belirlenen alanlara dikilecek

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz’da başlayan ve ardından Milas, Köyceğiz, Bodrum, Kavaklıdere, Yatağan, Menteşe ilçelerinde 15 gün devam eden orman yangınları sonrası yanan sahalarda temizlik ve kesim çalışmaları sürüyor. 11 Kasım’da yapılacak Milli Ağaçlandırma Günü öncesi yanan sahalara dikilecek fidanların üretimi de tamamlandı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki fidanlıklarda bu yıl dikim için değişik türde 10 milyon adet fidan üretimi yapıldı.

10 milyon fidan hazır
Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Gökova Fidanlık Müdürlüğünde üretimi yapılan fidanları yerinde gördü. Bölge Müdürü Yaprak, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Muğla’nın her ilçesinde fidan dikimi yapılacağını belirterek, “Yaklaşık 250 çeşit farklı türde yıllık bu seneki programımız 10 milyon fidan yetiştirdik. Gelecek yılki programımız 12 milyon adet fidan. Öncelikle bizim ağaçlandırma sahalarında kullanacak olduğumuz başta kızılçam, karaçam fidanlarının yanında piyasanın talep ettiği süs bitkileri, bunun yanında gelir getirici fıstık çamı, ceviz, badem, tıbbi aromatik bitkiler üretimi yapıyoruz. Bu sene 29 Temmuz’da başlayan ve 15 gün devam eden akut derecede büyük yangınlar yaşadık. Bu yangınlar neticesinde 51 bin 400 hektar alanımız zarar gördü. Yangın soğutma çalışmaları devam ederken, bir taraftan tespit çalışmalarına başladık. Nerelerde doğal gençleştirme yapacağız, nerelerde suni tensil, nerelerde ağaçlandırma yapacağız. Bunun projelerini hazırladık. Diğer taraftan da üretim çalışmalarına başladık” dedi.

10 bin kişi yanan sahalarda çalışıyor
51 bin 400 hektar alanda temizlik ve kesim çalışmalarına 10 bin işçinin çalıştığını belirten Yaprak, “Şu anda yanan ormanlarımızda yaklaşık 10 bin personel üretim çalışmaları için çalışıyor. Bunun yanında 200 iş makinesi, ekskavatör ve dozer yolların yapım ve inşaatında çalışıyorlar. Bir kısmı da üretim çalışmaları tamamlanmış olan yerlerde toprak hazırlığı yapıyorlar. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde ilk fidanlarımızı toprak ile buluşturmuş olacağız. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde de bu fidanlıklarımızda yetiştirdiğimiz fidanlar ile fidanlar toprak ile buluşmuş olacak. Bu kapsamda 7’den 77’e bütün vatandaşlarımızı Milli Ağaçlandırma Günümüze katılmalarını bizler ile beraber şenlik havasında yanan alanların bir an önce ağaçlandırılmasına hep beraber el birliği ile fidan dikimi için tören alanlarımıza bekliyoruz. Muğla’nın her ilçesinde 11 Kasım tarihinde fidan dikimi gerçekleştireceğiz” dedi.

Yerleşim yerlerine yakın çevreye yangına dayanıklı fidan dikilecek
Bu sene yangınlarda en fazla yerleşim birimleri etkilendiğini belirten Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, “Yangınlar yerleşim birimleri ile hep iç içe idi. Bizim ilk amacımız vatandaşlarımıza zarar gelmemesiydi, yerleşim birimlerine yangınların sirayet etmemesiydi. Bu anlamda çok çaba harcadık. Maalesef bu çabalarımız sırasında bir kardeşimiz bizim arkadaşlara yardım ederken hayatını kaybetti. Bu anlamda bütün orman şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bunların anılarını ilelebet Marmaris’te 11 Kasım’da yapacağımız törende hatıra ormanı ile bu vatandaşlarımızın anılarını ilelebet yaşatmayı planlıyoruz. Yerleşim kenarlarına YARDOP dediğimiz yangına dirençli orman projesi ile yerleşim alanlarının kenarları, ziraat alanlarının kenarlarına bantlar oluşturacağız. Bu bantlar vasıtası ile yanına daha dirençli türler ile servi fidanı başta olmak üzere gelir getirici türlerden incir, badem, akasya ve bunun yanında tıbbi aromatik bitki çeşitlerinden kekik, defne, adaçayı gibi bitkilerle bu kenarlarda bant oluşturacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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