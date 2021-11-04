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Bodrumlu sporcu Aysu Türkoğlu başarısıyla gururlandırdı Türkoğlu "sıradaki hedef Manş Denizi’ni geçmek"

İHA

Bodrumlu sporcu Aysu Türkoğlu başarısıyla gururlandırdı Türkoğlu "sıradaki hedef Manş Denizi’ni geçmek"

Akdeniz’in en kapsamlı açık su yüzme şampiyonası olan 14’üncü Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası bu yıl 4’üncü kez Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’da düzenlendi. Şampiyonada Bodrumlu sporcu Aysu Türkoğlu başarısıyla gururlandırdı.

Şampiyonanın Hapimag 10K etabında Bodrum Belediyesi Spor Kulübü adına yarışan Türkoğlu, 2024 yaş PreMasters kategorisinde kadınlar birincisi oldu. Türkoğlu’nun en büyük amacı Manş Denizi’ni geçmek.
14’üncü Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası’na bu yıl 10 kilometrelik Hapimag Etabı damga vurdu. Şampiyonada öne çıkan isimlerden biri de yüzmeye 8 yaşında başlayan 2001 doğumlu Bodrumlu genç yetenek Aysu Türkoğlu oldu. Şampiyonanın Hapimag 10 K etabında Bodrum Belediyesi Spor Kulübü adına yarışan Türkoğlu 2024 yaş PreMastres kategorisinde kadınlar birincisi olarak Bodrum’u gururlandırdı. Ödülünü Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun’un elinden alan Türkoğlu şampiyonaya katılmaktan ve ödülü Bodrum’a kazandırmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.
Daha önce 7,5 K ve 10 K yarışlarında birincilik ve çeşitli dereceleri olan Türkoğlu en büyük hedefi olan Manş Denizi’ni geçmek için haftanın 6 günü antrenman yapıyor.

" Pandemi olmasaydı Manş Denizi’ni geçmek için kulaç atacaktı"
Aysu Türkoğlu kariyerinde açık su yüzme yarışı kategorisinde ilk kez 2016 yılında Uluslararası Aquamasters Yüzme Şampiyonası’na katıldı. Uluslararası Aquamasters Yüzme Şampiyonası’nda yıllar içinde birçok 1’incilik ve çeşitli dereceler alan Türkoğlu sonrasında Türkiye Yüzme Federasyonu’nun yapmış olduğu 7,5 kilometrede 1.‘lik, KaşMeis yüzme organizasyonu 7 kilometrede kadınlar klasman 1.’liği, Oceanman 10 km parkurunda 4.’lük elde etti. Kariyerine birçok başarıyı sığdıran Türkoğlu, Manş Denizi’nde yapılacak yarışa katılabilmek için 6 saatlik yüzüşü tamamladı ve yarışlara katılmaya hak kazandı. 6 saatte 21 kilometre yüzen Türkoğlu yarışa hak kazanmasına rağmen pandemi nedeniyle bu hayaline kavuşamadı. Gelecek yarış için haftanın 6 günü antrenörü ve Hapimag 10 K etabının kazananı Bengisu Avcı ile antrenmanlarına devam ediyor.
Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü bölümünde eğitimine devam eden Türkoğlu hayalini gerçekleştirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Bodrum Belediyesi adına yarışan Aysu Türkoğlu’na ödülünü veren Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun yaptığı konuşmada; "Spor turizmi ile bodrumda turizm sezonunu uzatmak için çabamız var.Aysu kardeşimiz belediyemiz adına gem uluslarası hemde Akdeniz yarışlarında çok başarılı.Biz takım sporuna ve biriysel sporcularımıza destek oluyoruz. Bodrum’un çocuklarını. sporda başarıları bizi gururlandırıyor" dedi.

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