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Türkiye’de otogarlara giriş-çıkış standardı İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile Türkiye’deki tüm otogarlardaki vatandaş giriş çıkışları kontrol altına alınıyor.

İHA

Türkiye’de otogarlara giriş-çıkış standardı İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile Türkiye’deki tüm otogarlardaki vatandaş giriş çıkışları kontrol altına alınıyor.

İçişleri Bakanlığı ülke genelindeki otogarlarda standart tedbirler alıyor. Vatandaşlar, yayınlanan genelge kapsamında otogarlara sadece belirli noktalardan giriş çıkış yapılabilecek ve girişte güvenlik önlemleri olacak. Genelge gereği bu tedbirlere uymayan otogarların ilgili belediyelerine cezai yaptırım uygulanacak.
Muğla’da otogarlar genelgeye göre düzenleniyor
Genelge nedeniyle il genelindeki otogarlarda gereken önlemleri almaya başlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Menteşe ve Bodrum otogarlarında çalışmalarını tamamladı. Ayrıca Yatağan, Milas, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman otogarlarında da gerekli düzenlemeler yapılıyor. 7 ilçedeki otogarlarda devam eden çalışmaların tamamlanmasının ardından buralarda da güvenlik noktaları oluşturulacak ve tek noktadan giriş çıkış sağlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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