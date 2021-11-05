Öğrenciler arkeolojik kazı yaptı

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ın katılımlarıyla; UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Milas Beçin Kalesi ve ören yerinde, ilkokul ve lise öğrencileri kazı çalışması yaptı.

Muğla Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ın koordinesiyle yürütülen ‘Bir Tarih Hazinesi Beçin Kalesi’ belgeseli ve kitabı tamamlandı.

Tarih hazinesi olan Beçin Kalesi'ni tanıtmak ve tarihi eserlerle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen gezide, Milas Beçin İlkokulu ve Mete Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri, bölgede kazı ekibi ve arkeologları eşliğinde kazı yaparak eserlerin toprak altından çıkarılmasının mutluluğunu yaşadı.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Muğla Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu Proje Uzmanı Sibel Saçal'ın da öğrencilere eşlik ettiği temsili kazı çalışmasından sonra programa kale ve ören yerinin gezilmesiyle devam edildi.

Milas ilçesinde tarihin ilk çağlarından günümüze dek uzanarak insanlık tarihine tanıklık eden Beçin Kalesi; Karya Uygarlığına ve Menteşe Beyliğine başkentlik yapmış olup Türk şehircilik tarihinin en korunaklı bölgelerinden biridir. Milas'ın güneyinde doğa harikası düz bir platonun üzerinde yükselen, saklı bir hazine olma özelliğine sahip Beçin Kalesi'nde ve ören yerinde, kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

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