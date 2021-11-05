CHP’li başkanın önce izin verdiği festival, zabıtanın uyarısı ile başlarken bitti Dernek Başkanı Karacan: “Belediye başkanı bu işi provoke etmek için yaptı”

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar’ın, iddiaya göre önce izin verdiği Datça Bal Badem Festivali’nde, açıldığı günün sabahında zabıta ekiplerinin uyarısı ile yeme içme stantlarının kaldırılmasının istenmesiyle, festival başlarken sona erdi. Datça Yerel Tohum Derneği Başkanı Zeki Karacan, “Belediye Başkanının bu işi provoke etmek için yaptığını artık ciddi ciddi söylüyorum ve kamuoyunda da bunu bangır bangır bağıracağım” dedi.

Muğla’nın Datça ilçesinde, Datça Yerel Tohum Derneği tarafından 0507 Kasım tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı’nda “Datça Bal Badem Festivali” düzenlendi. Festivale bir gün öncesinden çevre il ve ilçelerden gelen doğal ve yöresel ürünler satışı yapan işletmeler bugün sabah stantlarını açarak ürünlerini satmaya başladı. Bir süre sonra zabıta ekiplerinin uyarısı ile meydanda sadece yerel tohumların satışına izin verildiği, diğer ürünlerin satılmayacağı belirtilerek, stantların toplanması ve kaldırılması istenildi. Festivalde doğal ve yöresel ürünlerin satışını yapan üreticiler duruma isyan ederek, bir sürü masraf ettiklerini ve belediyenin almış olduğu kararla mağdur olduklarını ileri sürdü.



“Siftah yapmadan standımızı toplamak zorunda kaldık”

Muğla’nın Ortaca ilçesinden geldiklerini söyleyen ve ev yapımı doğal ürünlerin satışını yapan Figen Sönmez, “Bizim burada bütün bu izinler alındıktan sonra bu şenliğe katılacağımızı belirttik. Biz dünden beri buradayız. İşte otel, lokanta masrafı yaptıktan sonra kendi ürünlerimizi insanlara vermek istedik. Ama maalesef Datça Belediyesi’nin daha birinci günden siftahımızı yapmadan verdiği kararı iptal edip, stantlarımızı iptal etmesi bizim açımızdan çok kötü oldu. Hem yaptığımız ürünler açısından, hem de yaptığımız ürünler elimizde kaldı. Yani biz şu anda çok zor durumdayız, herkesin bilmesini isterim” dedi.



“Belediye Başkanının talimatıyla iptal edildi”

Datça Yerel Tohum Derneği Başkanı Zeki Karacan ise, “Bugün heyecanla düzenlediğimiz şenliğe başlarken maalesef nokta koymak zorunda kaldık. Nedeni de, Datça Belediye Başkanının talimatıyla zabıtanın gelmesi. Bu stantta sadece tohum olabilir, başka bir şey olamaz nedeniyle izin vermemesinden kaynaklı bir şey oldu. Oysa bizim tüm basında üç haftadır, bir aydır, kendinin de altına imza attığı şey, Bal Badem Şenliği. Ona imza attı. Ama tohumdan başka bir şey olmaz dedi. Yani anlatabilmek mümkün değil” diye konuştu.



“Nedenini biliyoruz, şenliği provoke ettiler”

Uzun zamandır belediye başkanının kendilerine karşı bireysel bir kini olduğunu iddia eden Karacan, “İzin vermeseydin bu kadar arkadaş emek harcamazdı. Biz bu kadar emek harcamazdık, dünyanın emeğini masrafını harcadık. Bütün bunlar varken, sabah başlarken şenliği resmen provoke etmektir. Belediye Başkanının bu işi provoke etmek için yaptığını artık ciddi ciddi söylüyorum ve kamuoyunda da bunu bangır bangır bağıracağım. Direk belediye başkanının kini ve nefreti ile bu işi yaptı. Yani altına imza attığın bal badem şenliğinde 'bal satamazsın, badem satamazsın, tohumdan başka bir şey koyamazsın' demek doğanın tabiatına aykırı. Madem buna izin vermeyeceksin üç hafta önce altına niye imza atıyorsun. Niye bizim emek ve zaman harcamamıza yol açıyorsun. Bunu yapıyorsan ve bugün sabah bu işi organize ediyorsan, bunun adı sadece ve sadece provokasyondur” açıklamasında bulundu.

CHP’li Datça Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise alınan iznin sadece yerel tohum üzerine olduğu, festivalde yeme içme ve hediyelik eşya satışının yapılamayacağı belirtildi.

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