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Deniz kirliliğini ölçen 'Akıllı Şamandıralı Ölçüm Sistemi' Fethiye'de faaliyete geçti

İHA

Deniz kirliliğini ölçen 'Akıllı Şamandıralı Ölçüm Sistemi' Fethiye'de faaliyete geçti

Fethiye Körfezi’ndeki deniz suyu kalitesini gözlemlemek ve tespit edilen verileri anlık olarak sunmak üzere geliştirilen 'Akıllı Şamandıra' ürünü Smartium Blue, Deniz Temiz Derneği ve Fethiye Belediyesi desteğiyle Fethiye Körfezi’nde faaliyete geçti. Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin de paydaşları arasında yer aldığı Smartium Blue Deniz Suyu Kalitesi Ölçüm Sistemi lansmanı, Fethiye Beşkaza Meydanı’nda yapıldı.

Akıllı Şamandıra ürünü Smartium Blue, deniz suyu kalitesini ölçmek için Deniz Temiz Derneği, Fethiye Belediyesi, Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğiyle harekete geçti. Pilot uygulaması 2020 yılında Fethiye Limanı Aksazlar Mevkii’nde yapılan iki adet akıllı şamandıra, gerçekleştirilen lansmanla kalıcı olarak denize bırakıldı.

Lansmana, DenizTemiz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Başkanı Şaban Arıkan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tuncay Kuleli ve Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat katıldı.

Kirliliğe 7/24 çevrimiçi takip
Smartium Blue, deniz, göl veya nehirlerde bulunduğu noktadaki kirlilik verilerini tespit ederek bu verileri konum, zaman gibi verilerle birlikte kullanıcılarına internet üzerinde sunabilen gerçek zamanlı kirlilik ölçüm ve gözlem sistemi olarak görev yapıyor. Proje kapsamında marinalar, koylar, balık çiftliği çevresi gibi deniz alanlarının asidifikasyon, bulanıklık, oksijen düzeyi, su sıcaklığı, tuzluluk, klorofil gibi sualtı parametreleri ile rüzgar yönü ve hızı gibi meteorolojik veriler ölçülerek kayıt altına alınabiliyor. Sistem, enerjisini de üzerindeki güneş panelleriyle sağlıyor. Böylece denizin nabzını ölçerken karbon emisyonu da oluşturmuyor.

Sistem sayesinde elde edilen veriler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi uzmanları ile değerlendirilip Fethiye Belediyesi’ne raporlanacak. Böylece Fethiye Körfezi’nde olası kirlilik durumunda alınması gereken önlemler için erken harekete geçilebilecek. Proje kapsamında uzun süreli olarak Fethiye Körfezi’nden toplanacak veriler ile farklı akademik çalışmaları da önünün açılabileceği değerlendiriliyor.

Marmara’da müsilaj için kullanıldı
Smartium Blue Akıllı Şamandıralı Ölçüm Sistemi müsilaj tehdidine karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın talebi ile bu yıl içinde Marmara Denizi’ne bırakılarak 1 ay boyunca Marmara Denizi’nin oksijen oranını ölçmek için kullanıldı. Toplanan veriler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na anlık olarak iletildi.

Proje paydaşları denizlerin iyiliği için buluştu
Lansmanın açılışında konuşan Deniz Temiz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu şunları söyledi: “Fethiye Belediyesi’ne projeyi burada hayata geçirmek adına destek verdikleri için teşekkür ediyorum. DenizTemiz Derneği olarak bizim görevimiz denizlerimiz ve dünyamız için örnek projeler geliştirmek, bunun için verilen çabaları desteklemek ve ortak bir paydada buluşturmaktır. Ülkemizin en güzel kıyılarına ev sahipliği yapan Fethiye’de hayata geçirilen sistem sayesinde bölgesel olarak deniz kirliliğinin ve su kalitesinin tespiti sağlanırken, kirliliğe hızlı müdahale edilerek Fethiye’nin cennet maviliklerinin korunmasına da katkıda bulunulacak. Bugün artık yeni şeyler söylemek lazım. İşte bu proje tam da bu yeniliğin bir göstergesi olarak karşımızda. Denizdeki kirliliği önceden görüp, analiz edecek ve önlem almamızı, çözüm üretmemizi sağlayacak. Çünkü her zaman diyoruz ki, önemli olan kirletmemek, var olanı korumak, onun kıymetini bilmektir.”

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca konuşmasında, “Ülkemizin en güzel kıyılarına ev sahipliği yapan Fethiye’nin en değerli doğal kaynaklarından biri denizlerimiz. Çevresel anlamda birçok önemli projeyi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Denizlerin korunması anlamında limanımıza bağlı olan teknelerin katı ve sıvı atıkları düzenli olarak alındığı bir atık alım sistemimiz bulunmakta. Mavi Dalga projesi kapsamında sürdürülebilir denizcilik uygulamalarının yaygınlaştırılması için çalışmalar devam etmektedir. Akıllı Şamandıra Smartium Blue’nun hayata geçirilmesi de bir diğer koruma faaliyeti olarak değerlendirilmelidir. Bu projenin hayata geçirilmesinde değerli katkılar sunan DenizTemiz Derneği ve Deniz Ticaret Odamıza çok teşekkür ediyoruz. Bu proje sayesinde deniz suyu kalitesinin tespiti anlık olarak ölçümlenebilecek. Bir kirlilik tespit edilmesi durumunda da müdahale hızının artması anlamında büyük destek sağlayacak. Verilerinin yorumlanmasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi uzmanlarının değerlendirmeleri yapacak olmasından dolayı üniversitemize de teşekkür ediyoruz. Fethiye’nin mavisinin ve yeşilinin korunması çalışmalarımızda, 2 adet şamandıranın yerleşiminin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, koruyarak kullanmanın her çevresel değerde olduğu gibi denizlerimiz özelinde de ilke edinilmesini temenni ediyorum" dedi.

Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Başkanı Şaban Arıkan, projenin Fethiye ve ülkemiz için çok değerli olduğunu ifade ederek “Fethiye’nin cennet maviliğini korumak için bu projeyi hayata geçiren tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tuncay Kuleli konuşmasında şunları ifade etti: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi, ‘bilim tercümeyle değil, tetkikle yapılır’. Tamamen yerli ve milli bu projeyle ülke olarak bunu ispatlamış olduk. Hepimize gurur veren bu projede emeği geçen herkesi tebrik ederim.”

Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat ise, “Fethiye’mizin doğa harikası koyları, körfezi, kıyıları, denizleri sadece Fethiyeli hemşerilerimizin, Muğlalı kardeşlerimizin değil, tüm Türkiye’nin hatta dünyanın ortak mirası, ortak değeridir. İdareciler ve sivil toplum örgütleri başkanları olarak bize düşen bu değerleri korumak ve sonraki nesillere aktarmaktır. Bu ulvi amaç için yapılan bu organizasyon, özellikle de projenin milli imkanlarla geliştirilmiş olması bir kaymakam olarak beni ziyadesiyle mutlu etti. Tıpkı milli imkanlarla yapılan İHA’larımız, SİHA’larımız, yapımı devam eden milli arabamız gibi, milli uçağımız gibi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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