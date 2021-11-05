Datça'da, '2'nci Bal- Badem Şenliği' iptal edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Datça'da, '2'nci Bal- Badem Şenliği' iptal edildi

DHA

Datça'da, '2'nci Bal- Badem Şenliği' iptal edildi


Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Yerel Tohum Derneği'nin desteğinde, Datça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından, 5-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan, 2'nci Bal Badem Şenliği'nin iptal edildi. Kooperatif Başkanı Zeki Karacan belediyeyi provokasyonla itham ederken, Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar ise şenliği düzenleyenlerin 'stant açma' izni almadıklarını söyledi.  
Datça'da bu yıl 5-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan, 2'nci Bal Badem Şenliği öncesinde 'stant krizi' yaşandı. Datça Belediyesinin yiyecek, içecek stantlarının açılmasına izin vermediği belirtildi. Yaklaşık üç hafta önceden duyuruları yapılan şenliğe katılmak üzere günler öncesinden hazırlıklarını yaparak gelen esnaf, son anda gelen belediyenin 'stant yasağı' duyurusu ile karşılaştı. 
Datça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Zeki Karacan, duyurusu haftalar öncesinden yapılan şenlikte, son dakikada stant izni yasağı getirilmesini sert bir dille eleştirdi. Karacan, Kooperatif olarak ilki pandemi nedeniyle geçen yıl online olarak gerçekleştirilen şenliğin bu yıl Cumhuriyet Meydan'ında yapılması için gerekli izinlerin alındığını belirtip, "Son anda belediyenin stant yasağı açıklamasının adı provokasyondur. Bu kin ve nefretin nedeni, 19 Mart 2019 tarihinde, Kargı Deresi'nde çevrecilerce yapılan eylemdir. Bu eylemden sonra, ayağına taş koyduğumuzu, muhalefete destek verdiğimizi düşünerek, bize karşı kinlendi. O günden sonra belediye ile organize ettiğimiz bütün faaliyetler aksadı" dedi.
O tarihten bu yana, Belediye Başkanı Uyar'ın dernek ile uğraştığını ifade eden Karacan, "Oysa biz, Datça'ya farkındalık kazandırdık. Datça'da ilk defa Yerel Tohum Şenliği yaparak, diğer şenliklerin önünü açtık. Badem Çiçeği festivali bile bizim ön ayak olmamızdan sonra başladı. Şimdi kendileri yapıyor. Datça kokoreç ve sucukçular ile duman altında kalıyor. Onlara bir şey yok, bizim 15-20 standımıza laf ediyor. Tek nedeni kin ve nefrettir, başka hiçbir nedeni yok" diye konuştu.
'STANT YASAĞI ÖNCEDEN BİLDİRİLMESİ GEREKİRDİ'
Stant yasağının daha önceden kendilerine bildirilmesi gerektiğini vurgulayan Karacan, "Tamam izin vermeyeceksin, bugüne bırakma. Onay verme. Datça Bal Badem Şenliği yapacaksın, "Bal badem satamazsınız' diyorsun. Bari neyin altına imza attığına bak, koskoca belediye başkanısın" dedi. Sabah yapılan görüşmelerden sonra bal ve badem standına izin verildiğini bunun karşılığında ise kendilerinden 10 bin TL belediyeye bağış istendiğini belirten Karacan, bu durumda şenliği iptal etmek zorunda kaldıklarını söyledi.
Karacan, "Emeğe, insana, Kooperatife, derneklere, üreticilere saygısı olan bunu yapmaz. Bütün bunların suçu günahı sende, bundan sonra hiç adaletten, hak ve hukuktan söz etme. Seni Allah'a havale ediyorum" dedi.
Muğla'nın Ortaca ilçesinden şenlik için gelen, aromatik yağ ve el yapımı sirke ve zeytinyağı satıcısı 49 yaşındaki Figen Sönmez stant yasağının kendilerini zor durumda bıraktığını söyledi.
"ŞENLİKTE STANT İZNİ YOK"
Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar ise konu ile ilgili olarak DHA'ya yaptığı açıklamada, şenlikte stant izni bulunmadığını belirtirken, "Ben yerel tohum takası yapılacağı sanıyordum. Oysaki yiyecekcç, içecekçi stant açıyor. Benden böyle bir izinleri yok. Kamunun yerinde, stant açmaları gerekiyorsa, Yerel Tohum Derneği de olsa para kazanamaz. Stant açacaklardan para toplanmış. Para kazanıyorsa, kamu yeri olarak bunun bir kısmını Belediyeye yatırmaları gerekir. Sabah bir iki arkadaş geldi. Madem öyle, yiyecek ve içecekçi olmasın, bal ve bademci stant açsın dedim. Benim kokoreççim, gözlemecim varken, ben burada gözlemeciye, kokoreççiye izin verir miyim? Sonra buradaki vatandaş bana ne der" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL
2021-11-05 19:17:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eğitimde ‘İyi Örnekler’ ödüllendirildi Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘Eğitimde İyi Örnekler’ yarışmasında dereceye giren okulların ödülleri verildi.
YEREL HABERLER Eğitimde ‘İyi Örnekler’ ödüllendirildi Muğla İl Milli ...
Marmaris’te yer fıstığında ikinci hasat
YEREL HABERLER Marmaris’te yer fıstığında ikinci hasat
Deniz kirliliğini ölçen 'Akıllı Şamandıralı Ölçüm Sistemi' Fethiye'de faaliyete geçti
YEREL HABERLER Deniz kirliliğini ölçen 'Akıllı Şamandıralı Ölçüm ...
Başkan Gürün, Yatağan’da Başlayan 10 milyon TL’lik alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Gürün, Yatağan’da Başlayan 10 milyon TL’lik ...
CHP’li başkanın önce izin verdiği festival, zabıtanın uyarısı ile başlarken bitti Dernek Başkanı Karacan: “Belediye başkanı bu işi provoke etmek için yaptı”
YEREL HABERLER CHP’li başkanın önce izin verdiği festival, zabıtanın ...
Marmaris’te okul servisi şoförlerine trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Marmaris’te okul servisi şoförlerine trafik eğitimi ...
Öğrenciler arkeolojik kazı yaptı
YEREL HABERLER Öğrenciler arkeolojik kazı yaptı
Pandeminin parlayan sektörü kozmetik sanayi Nazan Demir: “Küresel krizde kozmetik sanayi devasa büyüdü”
YEREL HABERLER Pandeminin parlayan sektörü kozmetik sanayi Nazan ...
Türkiye’de otogarlara giriş-çıkış standardı İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile Türkiye’deki tüm otogarlardaki vatandaş giriş çıkışları kontrol altına alınıyor.
YEREL HABERLER Türkiye’de otogarlara giriş-çıkış standardı İçişleri ...
Bodrumspor seri galibiyet peşinde
YEREL HABERLER Bodrumspor seri galibiyet peşinde
Muğla’da alternatif turizm için tanıtım atağı Turizme kazandırılan yürüyüş ve bisiklet rotaları seyahat acentelerine tanıtıldı.
YEREL HABERLER Muğla’da alternatif turizm için tanıtım atağı Turizme ...
SMA hastalığını önleyebilmek için Avustralya Hükümeti 95,9 milyon dolarlık fon ayırarak ‘Genetik Tarama Test Desteği’ni onayladı
YEREL HABERLER SMA hastalığını önleyebilmek için Avustralya Hükümeti ...
Datça'da 12 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Datça'da 12 kaçak göçmen kurtarıldı
Bodrum'da ihale kavgasında 4 tutuklama
YEREL HABERLER Bodrum'da ihale kavgasında 4 tutuklama
33 kaçak göçmen batmak üzereyken kurtarıldı
YEREL HABERLER 33 kaçak göçmen batmak üzereyken kurtarıldı
Bodrum'daki silahlı kavgayla ilgili 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bodrum'daki silahlı kavgayla ilgili 4 kişi tutuklandı
Bodrum’da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bodrum’da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Marmaris ve Datça’da 45 göçmen kurtarıldı Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.
YEREL HABERLER Marmaris ve Datça’da 45 göçmen kurtarıldı Muğla’nın ...
İlk defa Anıtkabir’i ziyaret edecekler Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’e hiç gitmemiş Muğlalı 198 kadını gönderdi.
YEREL HABERLER İlk defa Anıtkabir’i ziyaret edecekler Muğla ...
Organ bağışı paneli Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 3-9 Kasım Organ Bağışı haftası nedeniyle ‘Her bir bağış yeni bir hayattır’ içerikli panel düzenlendi.
YEREL HABERLER Organ bağışı paneli Muğla Eğitim ve Araştırma ...
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 ...
Muğla'da yangınlarda zarar gören arıcılara arı yemi desteği
YEREL HABERLER Muğla'da yangınlarda zarar gören arıcılara arı yemi ...
Bodrum Belediyesi gazi ve ailelerini yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi gazi ve ailelerini yalnız ...
500 yıllık meşe ağacı, gurmelere kışın da ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER 500 yıllık meşe ağacı, gurmelere kışın da ev ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.