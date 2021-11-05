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Deniz kirliliğini önceden ölçen yerli ve milli sistem devrede

DHA

Deniz kirliliğini önceden ölçen yerli ve milli sistem devrede


Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın dünyaca ünlü Fethiye Körfezi'nde, bir bilgi ve savunma teknolojileri firması tarafından geliştirilen yerli ve milli akıllı şamandıra ürünü Smartium Blue Deniz Suyu Kalitesi Ölçüm Sistemi, faaliyete geçti.
Fethiye Belediyesi, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin iş birliğinde Smartium Blue Deniz Suyu Kalitesi Ölçüm Sistemi lansmanı, Fethiye Beşkaza Meydanı'nda yapıldı. Fethiye Limanı Aksazlar mevkisinde pilot uygulaması geçen yıl yapılan iki akıllı şamandıra kalıcı olarak denize bırakıldı.
DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, sistemin denizdeki kirliliği önceden görüp, analiz ederek önlem alınmasını sağlayacağını belirtip, "Ülkemizin en güzel kıyılarına ev sahipliği yapan Fethiye'de hayata geçirilen sistem sayesinde bölgesel olarak deniz kirliliğinin ve su kalitesinin tespiti sağlanacak. Kirliliğe hızlı müdahale edilerek Fethiye'nin cennet maviliklerinin korunmasına da katkıda bulunulacak" dedi.
'ÜRÜN UYARI MEKANİZMASIYLA ÇEVRE SORUNLARININ HENÜZ ORTAYA ÇIKMADAN ÖNGÖRÜLMESİNİ HEDEFLİYOR'
Akıllı şamandırayı üreten firmanın yönetici direktörü Hakan Öktem, milli ve yerli ürünler geliştirdiklerini belirtip, "Onlarca ürünümüz Deniz Kuvvetleri'nin halihazırda kullanımında. Burada edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübelerimizi bir süredir de kamunun diğer alanlarına özellikle çevre duyarlılığı ve deniz temizliği alanlarına yönlendirip çalışmalar yapıyoruz. Gelişmiş teknolojileri bir arada bulunduran Smartium Blue Deniz Suyu Kalitesi Ölçüm Sistemi geliştirdik. Çok özgün teknolojiyle donatılmış bir sistem oluşturduk. Ürünümüz önceden uyarı mekanizmasıyla çevre sorunlarının henüz ortaya çıkmadan öngörülmesini hedefliyor. Sistem sayesinde deniz suyunun kalitesiyle ilgili parametreler, meteorolojik bilgiler, denizdeki akustik ses gürültüsünün şiddeti gibi birçok bilgi teknolojiyle donatılmış sensörlerle şamandıra sistemimiz tarafından insansız bir şekilde kesintisiz olarak takip ediliyor olacak. Farkındalığı artırmak için denizlerimiz kirlenmeden, kirlilik oluşmadan sistem bize ön bilgi verecek" diye konuştu.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise çevresel anlamda birçok önemli projeyi hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.
SİSTEM HAKKINDA
Proje kapsamında marinalar, koylar, balık çiftliği çevresi gibi deniz alanlarının asidifikasyon, bulanıklık, oksijen düzeyi, su sıcaklığı, tuzluluk, klorofil gibi sualtı parametreleri ile rüzgar yönü/hızı gibi meteorolojik veriler ölçülerek kayıt altına alınıyor. Sistem, enerjisini de üzerindeki güneş panelleriyle sağlıyor. Böylece denizin nabzını ölçerken, karbon emisyonu da oluşturmuyor. Sistem sayesinde elde edilen veriler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi uzmanlarıyla değerlendirilip Fethiye Belediyesine raporlanacak. Bu şekilde Fethiye Körfezi'nde olası kirlilik durumunda alınması gereken önlemler için erken harekete geçilecek. Proje kapsamında uzun süreli olarak Fethiye Körfezi'nden toplanacak verilerle farklı akademik çalışmaların da önünün açılabileceği değerlendiriliyor. Smartium Blue Akıllı Şamandıralı Ölçüm Sistemi, müsilaj tehdidine karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın talebiyle bu yıl içinde Marmara Denizi'ne bırakılarak 1 ay boyunca Marmara Denizi'nin oksijen oranını ölçmek için kullanıldı. Toplanan veriler, bakanlığa anlık iletildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN
2021-11-05 19:41:35

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