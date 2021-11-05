Datça’da 26 göçmen kurtarıldı Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından geri itilen 26 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Datça ilçesi açıklarında içerisinde lastik bot içinde Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye kurtarma botu sevk edildi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bota bindirilerek Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştır.

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