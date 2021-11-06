Muğla Büyükşehir Belediyesi karasinekle mücadele çalışmalarını hızlandırdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, son dönemlerde gerçekleşen yağışlar ile artış gösteren ve kapalı alanlara kaçmaları nedeniyle görünürlükleri artan karasineklere yönelik çalışmalarını hızlandırdı.



Muğla Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında yoğun mesai harcadığı vektörle mücadeleyi kış aylarında da aralıksız sürdürüyor. İl genelinde 206 personel ve 57 araç ile vektörle mücadele çalışmalarını yürüten ekipler, son dönemlerde gerçekleşen yağışlar ile artış gösteren ve kapalı alanlara kaçmaları nedeniyle görünürlükleri artan karasineklere yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Karasinekle mücadele çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir ekipleri, tüm çöp konteynerleri, Pazar yerleri, balık halleri gibi karasinek yoğunluğunun görüldüğü tüm alanlarda ilaç uygulamaları yapıyor.



İlaçlama çalışmalarının yanı sıra karasinekle ilgili bilgilendirme çalışmalarını da sürdüren Büyükşehir ekipleri, vatandaşlara karasineklerin organik atıklar üzerine yumurtalarını bırakarak çoğaldığını, çiğ ya da yağmur gibi organik atıkların nemlendiği ve bu nedenle de bu alanlarda hızla çoğaldığını aktarıyor. Ayrıca ekipler, çöplerin ağızlarını kapalı bir şekilde konteynerlere atılmasını, hayvancılıkla uğraşanların ise gübrelerin üzerlerini karasiklerin çıkışlarını engelleyecek şekilde kapatmaları konularında vatandaşları bilgilendiriyor.

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