Menteşe’de çocuklara yönelik bilim etkinliği Menteşe Belediyesi ve Muğla Üniversitesi 6-14 yaş çocuklara yönelik ‘Su ve Su Altı Canlıları’ başlığıyla Menteşe Bilim Parkında etkinlik düzenledi.

Menteşe Belediyesi tarafından 0614 yaş grubu çocuklar için ‘Su ve Su altı Canlıları’ etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Görevlileri, Dr. Aykut Yozukmaz, Dr. Sercan Yapıcı, Dr. Hasan Cerim, Dr. Murat Can Sunar ve İsmail Berat Çantaş katıldı. Çocuklara yönelik deniz canlıları ve laboratuvar ekipmanlarının sergilendiği etkinlikte deniz canlılarını sunumu gerçekleştirildi. Dünyada su rezervleri ve su kullanımı, su altı canlılarının yaşamı, türleri ve balık avlanma kuralları konularında çocuklara bilgiler aktarıldı.

Etkinlik açılışında bir konuşma yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş; “Biz sizler için geleceğimiz olan sizler için bu Çocuk Bilim Parkını belediyemiz ilk kurulduğu zaman faaliyete geçirdik. Çünkü bilimin ışığında, teknolojinin ışığında Ata’mızın önderliğinde özgüveni gelişmiş arkadaşlığı dostluğu kurmuş iyi çocukların yetişmesi noktasında Belediye olarak küçük de olsa katkı sunmak istiyoruz. Bugünde en güzel etkinliklerimizden birinde sizlerle beraberiz. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nin çok değerli hocalarına bugün aramızda olduğu için kendilerine teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyoruz. Dışarıda gördüğünüz deniz canlılarını hocalarımız sizler için getirdi. Az sonra da çok güzel bir sunum yapacaklar. Biz sizler için Üniversitemizle çok güzel etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Çünkü Menteşe’de çocukları çok seven çocuk dostu bir kent olarak her zaman sizlerle beraberiz” dedi.

