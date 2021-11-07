Alkışı Hakedenler ödül töreninde Kanal D'ye ödül

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alkışı Hakedenler ödül töreninde Kanal D'ye ödül

DHA

Alkışı Hakedenler ödül töreninde Kanal D'ye ödül


Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)ULUSLARARASI Radyocular Birliği tarafından düzenlenen 11'inci Alkışı Hakedenler Ödül töreni Bodrum'da yapıldı. Sanat, siyaset, medya dünyasından birçok kişiye ödülün verildiği gecede Kanal D'de yayınlanan Magazin D programı sunucusu Asiye Acar'a 'Uluslararası Alkışı Hakeden' magazin programı ödülü verildi.
Uluslararası Radyocular Birliği tarafından organize edilen 11'inci Alkışı Hakedenler Ödül töreni bu yıl Bodrum'da yapıldı. Sanat, medya, siyaset dünyasını bir araya getiren geceye Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sivil toplum kuruluşu başkanları ve medya mensuplarının temsilcileri katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Radyocular Birliği Başkanı Yusuf Erbaş program hakkında ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Şarkıcı Fuat İnan ve Ceren Onurluel gecede sahne alırken sevilen parçalarını seslendirdi.
Ödül töreninde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "11 yıldan beri bunu sürdürebilmek kolay değil, çok zor bir iş. Radyo, şöyle bir özelliğe sahip bana göre, radyo dinliyorsanız görüntüyü siz kendi beyninizde üretiyorsunuz. O insan bir hayal dünyası zeka ve yeni bir vizyon veriyor. Radyonun televizyondan çok daha fazla gücü olduğuna inanıyorum" dedi.
Radyoyla ilgili anılarını paylaşan Bilgehan Bayar, "19931994 yılıydı, yatılı okul kazanmışım. Kurumlar lisesi sınavları vardı. Genelde fakir aile çocuklarının tercih ettiği okullardı ama başarılı öğrencilerdi. Konya'ya gittim yurda girdim. Birkaç gün erken gelmişim, o zaman walkmanler vardı. Babam beni yurda bıraktı gitti, odada kimse yoktu. Akşam oldu, herkes gidince karanlık televizyonda yok. Annemden babamdan ilk defa ayrılıyorum, hemen radyoyu çıkardım. Yatağın altına girdim korkuyla, kulaklığı takıp bir yandan ağlıyorum bir yandan radyo dinliyorum" dedi.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bodrum 3 bin 500 yıldır tarihin, kültürün, sanatın, doğanın Allah vergisi bütün hazinelerin toplandığı bir yer. 3 bin 500 yıldır yaşayan bir kent" dedi 
KANAL D'YE ÖDÜL
Sanat, siyaset, magazin ve iş dünyasından birçok isme ödülün verildiği gecede Alkışı Hakeden TV Magazin Programı ödülünü Kanal D'den Magazin D sunucusu Asiye Acar aldı.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Alkışı Hakeden Belediye Başkanı ödülünü, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ise Alkışı Hakeden siyasetçi ödülünü alırken, medya, sanat, spor gibi dallarında da birçok isim ödül aldı.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2021-11-07 00:23:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmaris'te ölmüş ayı bulundu
YEREL HABERLER Marmaris'te ölmüş ayı bulundu
Menteşe’de çocuklara yönelik bilim etkinliği Menteşe Belediyesi ve Muğla Üniversitesi 6-14 yaş çocuklara yönelik ‘Su ve Su Altı Canlıları’ başlığıyla Menteşe Bilim Parkında etkinlik düzenledi.
YEREL HABERLER Menteşe’de çocuklara yönelik bilim etkinliği Menteşe ...
Dağ bisikletleri Bodrum’da yarıştı 5 ülkeden 60 sporcu yarışıyor
YEREL HABERLER Dağ bisikletleri Bodrum’da yarıştı 5 ülkeden 60 ...
Kendisine havlayan köpeğe ateş açıp 3 kadını yaraladığı anlar kamerada (2)
YEREL HABERLER Kendisine havlayan köpeğe ateş açıp 3 kadını ...
Datça'da sıcak havayı fırsat bilenler plajlara akın etti
YEREL HABERLER Datça'da sıcak havayı fırsat bilenler plajlara akın ...
Bodrumspor - Çorum FK: 1-2
YEREL HABERLER Bodrumspor - Çorum FK: 1-2
Fethiye'de enduro ve ATV heyecanı
YEREL HABERLER Fethiye'de enduro ve ATV heyecanı
Datça'da hibe destekli zeytinyağı fabrikası hizmete açıldı
YEREL HABERLER Datça'da hibe destekli zeytinyağı fabrikası hizmete ...
Sokaktaki köpeğe acımadan vurdu, 3 kadın da fişekten çıkan saçmalarla yaralandı Şehrin göbeğinde omuzunda tüfekle köpek vurmaya gelen şahsın acımasızlığı kameralara an be an yansıdı
YEREL HABERLER Sokaktaki köpeğe acımadan vurdu, 3 kadın da fişekten ...
Kendisine havlayan köpeğe ateş açıp 3 kadını yaraladığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Kendisine havlayan köpeğe ateş açıp 3 kadını ...
Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 3 kişi kayıp
YEREL HABERLER Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne ...
Bodrum’da sis etkili oldu Görüş mesafesi düştü
YEREL HABERLER Bodrum’da sis etkili oldu Görüş mesafesi düştü
Ortaca Belediyespor Futbol Takımı kahvaltıda bir araya geldi
YEREL HABERLER Ortaca Belediyespor Futbol Takımı kahvaltıda bir ...
Muğla Büyükşehir Belediyesi karasinekle mücadele çalışmalarını hızlandırdı
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir Belediyesi karasinekle mücadele ...
Fethiye Koruköy Muhtarı Göztepe'den Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne 'su' teşekkürü
YEREL HABERLER Fethiye Koruköy Muhtarı Göztepe'den Muğla Büyükşehir ...
Bodrum açıklarında göçmen teknesi battı; 7 kişi kurtarıldı, 3 kişi aranıyor
YEREL HABERLER Bodrum açıklarında göçmen teknesi battı; 7 kişi ...
Trafikçilerden gece mesaisi Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri Kötekli Mahallesinde gece 02.00’a kadar alkol, sis farı, emniyet kemeri ve kask uygulaması yaptı.
YEREL HABERLER Trafikçilerden gece mesaisi Muğla Emniyet Müdürlüğü ...
Astsubay, boşanma avukatının ofisinde kendini vurdu
YEREL HABERLER Astsubay, boşanma avukatının ofisinde kendini vurdu
Boşandığı eşi ile anlaşma protokolü imzalamak için avukatlık bürosuna gelen astsubay, intihar etti
YEREL HABERLER Boşandığı eşi ile anlaşma protokolü imzalamak için ...
Datça’da 26 göçmen kurtarıldı Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından geri itilen 26 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
YEREL HABERLER Datça’da 26 göçmen kurtarıldı Muğla’nın Datça ilçesi ...
Kendisine havlayan köpeğe öfkelenip ateş açtı; 3 kadın ile köpek yaralandı
YEREL HABERLER Kendisine havlayan köpeğe öfkelenip ateş açtı; 3 ...
Deniz kirliliğini önceden ölçen yerli ve milli sistem devrede
YEREL HABERLER Deniz kirliliğini önceden ölçen yerli ve milli sistem ...
Böyle öfke görülmedi, tüfekle sahile indi, 3 kadın ile 1 köpeği yaraladı Kendisine havlayan köpeğe sinirlenen kişi sahilde dehşet saçtı
YEREL HABERLER Böyle öfke görülmedi, tüfekle sahile indi, 3 kadın ...
Datça'da, '2'nci Bal- Badem Şenliği' iptal edildi
YEREL HABERLER Datça'da, '2'nci Bal- Badem Şenliği' iptal edildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.