– Muğla'nın Bodrum ilçesinde Uluslararası Radyocular Birliği’nin düzenlediği 11. Uluslararası Alkışı Hakedenler Ödül töreninde İhlas Medya Grubu'na çifte ödül geldi. Aktüel TV Program dalındaki ödülü 'Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa' ile TGRT Haber alırken, İhlas Haber Ajansı Bodrum Muhabiri Eren Ayhan ise HaberFotoğraf dalında ödüle layık görüldü.

Uluslararası Radyocular Birliği’nin “Uluslararası Alkışı Hakedenler Ödül Töreni” Azka Otel’de yapıldı. Geceye Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun ve davetliler katıldı. Ödül gecesi Cerem Onurluer ve Fuat İnan’ın şarkıları ile başladı. Gecede Uluslararası Alkışı Hakeden Siyasetçisi Ödülü'nü Bülent Kuşoğlu alırken, Uluslararası Alkışı Hakeden Belediye Başkanı Ödülü'nü Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras hak etti. Uluslararası Alkışı Hakeden Sanat Dostu Ödülü'nü Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya alırken, Uluslararası Alkışı Hakeden Sosyal Sorumluluk Ödülü'nü ise Yıldız Gökçe Uçarer aldı. Uluslararası Alkışı Hakeden Oyuncu Ödülü Elçin Afacan’a, Uluslararası Alkışı Hakeden Sanatçı Ödülü ise Cerem Onurluer’e gitti.



Çifte ödül İhlas Medya'ya

Gecede sanat, iş ve spor camiasından birçok kişi ödül alırken, İhlas Medya Grubu ise çifte ödül aldı. Uluslararası Alkışı Hakeden Haber ve Fotoğraf Ödülü'nü İhlas Haber Ajansı Bodrum Muhabiri Eren Ayhan aldı. Ödülü Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın elinden alan Ayhan, ödüle layık görüldüğü için teşekkür etti.

Uluslararası Alkışı Hakeden Haber Aktüel Tv Program Ödülü ise TGRT Haber'de yayınlanan Şeffaf Masa programını sunan ünlü sanatçı Yeşim Salkım’a gitti. Programı nedeniyle ödül gecesine katılamayan Yeşim Salkım yerine ödülü İhlas Haber Ajansı Aydın Bölge Müdürü İbrahim Kılınç, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun ve Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç'in elinden aldı.

Gecede ayrıca medya ve siyaset ödüllerinin yanı sıra sanat, spor, müzik, turizm, kültür ve STK kategorilerinde ödüller verildi.

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