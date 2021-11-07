Bodrumspor'dan acı fren

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BODRUM, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde çıktığı ilk sınavda Sarıyer'i deplasmanda yenerek son veren Bodrumspor, evinde Çorum FK önünde yine fren yaptı. Birçok takımın iddialı olduğu grupta kendisi gibi zirveyi hedefleyen rakibine 2-1 yenilen yeşil-beyazlılar, Play-Off hattının 4, lider Hekimoğlu Trabzon'un ise 6 puan gerisinde kaldı. Bodrumspor, çarşamba günü hafta içi mesaisinde Etimesgut Belediyespor deplasmanına çıkacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2021-11-07 13:00:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.