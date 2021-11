Marmaris’te pastırma yazı

Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden Marmaris’te yerli ve yabancı turistler ile kentte yaşayanlar denizin ve güzel havanın keyfini çıkarıyor.

Hava sıcaklığının 30 derece olarak hissedildiği Marmaris’te iskeleler boş ama plajlarda güneşlenen ve denize girenler çok.



Marmaris’te yaşayan Didem Aşkın ‘’ Güneşi gördüğümüz ve rüzgar olmayan her gün denize giriyorum. Geçen yıl 31 Aralık’ta sezonu kapatıp 1 Ocakta tekrar açtım. Marmaris her mevsim çok güzel ‘’ dedi.



Halil İbrahim Afşar isimli vatandaş ‘’ Deniz bu mevsimde bile çok güzel sıcak, bu mevsimde buraya emekli turistler gelir ‘’ şeklinde konuştu.



Su sporlarında çalışan Yılmaz Acun ise ‘’ Ben burada doğdum büyüdüm, burada daha 10 gün denize girilir. Sonrasında da girilir ama on gün havalar çok güzel olur ‘’ dedi.

