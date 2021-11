Bozayının ölü bulunmasında 'zehirli et' şüphesi

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda ölü bulunan yetişkin erkek ayının zehirli et yemesi sonucu ölme ihtimalinin olduğunu söyledi.

MarmarisMuğla kara yolunun 8'inci kilometresindeki Karadere mevkisindeki ormanlık alanda, doğa yürüyüşüne çıkan bir kişi kayalık üzerinde ölü ayı görünce, durumu Marmaris İlçe Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, ormanlık alanın içine doğru 20 dakika yürüdükten sonra ölü ayıyı kayalık bölgede buldu. Yetkililer ilk yaptıkları incelemede yetişkin erkek ayının yaklaşık bir haftadır ölü olduğunu belirledi. Vücudunda ateşli silah ya da kesici, delici alet yaralanması bulunmayan ayının cansız bedeni, MSKÜ Veterinerlik Bölümü'ne götürüldü. MSKÜ Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Dr. İlemin vatandaşlar tarafından ölü bulunan bozayının Marmaris bölgesinde yaşadığı tespit edilen 50 bireyden birisi olduğunu belirterek, "2008 yılından beri Datça-Marmaris-Köyceğiz hattında bozayılar ile ilgili araştırma yaparak onları takip ediyoruz. Bu hayvan çok önemli ve bölgenin doğal bir canlısı. Akdeniz ekosisteminde ve alçak rakımda yaşayan tek bozayı popülasyonu burada. Bitkisel kaynaklı besleniyorlar. Çalışmalarımızı Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Parklar ile koordineli yürütüyoruz. Bu kapsamda bozayıların zarar görmemesi adına 2020 yılında bakanlık oluru ile Marmaris Milli Parkı'na ek olarak yeni bir korunan alan ilan ettik. 'Muğla Bördübet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası' adının verildiği alan 3 bin 433 hektar büyüklüğünde" dedi.

'BOZAYI ÜZERİNDE OTOPSİ YAPILACAK'

MSKÜ Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin ilk incelemelere göre hayvanın ateşli silahla vurulduğuna dair bir belirti olmadığını ifade ederek, "Ancak başka olasılıklardan endişe ediyoruz. Bölgede tarımsal faaliyetler yürütenler ürünlerini tahrip ettiği için bazen yaban hayvanlarına olumsuz bir tutum içinde olabiliyor. Bu kapsamda her olasılık üzerinde duruyoruz. Buna zehirli et ile öldürme de dahil. Bozayı üzerinde bu konuda bir otopsi yapılacak. Dünyada bir numaralı çam balı üreticiliği yapılan kızılçam ormanlarında yangınlar nedeniyle büyük kayıplar yaşadık. Bozayıların zaman zaman bal kovanlarına geldiklerini ve az miktarda yediklerini biliyoruz. Ancak geçtiğimiz yıllarda onlarca kovanın parçalandığı haberi üzerine yapılan araştırmalarda olayın yaban domuzlarınca gerçekleştiği tespit edildi" ifadelerini kullandı.

'BOZAYILAR, DOĞA İÇİN SİGORTA KONUMUNDA'

Dr. İlemin, bozayılar bitkisel beslense de kurt ve karakulak gibi etçil bir canlı olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğa için sigorta konumunda. Bunların doğada varlığı otçul yaban hayvanların ve yaban domuzlarının nüfusunu dengede tutuyor. Ancak her geçen gün sayıları azalıyor. Bu durumda yaban domuzlarını aşırı artıyor ve artık doğa onları besleyemez durumu geldi. Başta Marmaris ve Fethiye olmak üzere yaban domuzları ilçe merkezlerine inmeye başladı. İşin kötüsü vatandaşlar domuzları besliyor ve şehre alıştırıyor. Buradan vatandaşlarımızı uyarıyorum. Şehir yakınlarında gördüğünüz yaban domuzlarını ve yaban hayvanlarını kesinlikle beslemeyin. Bu hayvanlar insana alışınca sokaklardaki köpek ve kedilerle de temas ediyorlar. Sokaklardaki köpek ve kedilerden yaban hayvanlarına zoonotik hastalıklar geçebilir. Yaban hayvanları bu hastalıkları doğadaki diğer canlılara bulaştırmaları durumda bütün popülasyon salgın sonucu yok olabilir."FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-11-07



