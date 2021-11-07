Avukatın cezaevinde asılı bulunmasında 'kemer' araştırılıyorr (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanarak gönderildiği cezaevinin koğuşunda merdiven korkuluğuna kemerle asılı olarak ölü bulunan Avukat Orçun Çetinkaya (42), Muğla'nın Milas ilçesinde, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bahçeköy Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)

FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2021-11-07 16:06:01



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