Antik kentte araba fuarı Stratnikeia antik kenti girişindeki otoparkta binlerce araç sergilenirken, araba fuarına Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık Bin 500 kişi katıldı.

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Muğla’nın Yatağan ilçesinde bulunan Dünyanın en büyük mermer antik kenti Stratonikeia antik kenti girişinde Türkiye’nin dört bir yanından gelen araç tutkunları fuarda buluştu.

Stratonikeia antik kentinin otoparkında ve antik kent girişinde onlarca değişik marka ve modelde araçlara takılan ses sistemleri ile antik kenti karnaval havasına çevirdi. Türkiye’nin değişik illerinden gelen yaklaşık bin 500 araç tutkunu araçlarındaki ses sistemlerindeki hünerlerini sergiledi.

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