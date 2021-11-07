Muğla'da 22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da 'esrar elde etmek amacıyla kenevir ekmek' suçundan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilere yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında hakkında 'esrar elde etmek amacıyla kenevir ekmek' suçundan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla bulunan M.K.A.'nın (42) Yanıklar Mahallesi'nde ikamet ettiği istihbaratına ulaştı. Dün öğle saatlerinde eve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, bugün sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-11-07 19:01:11



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