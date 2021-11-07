Bodrum'da batan göçmen teknesindeki kayıp 3 kişiden 1'inin cesedi bulundu

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında 2 gün önce batan fiber teknede kaybolan 3 kaçak göçmenden Filistin uyruklu 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 7 kişinin kurtarıldığı olayla ilgili kaşıp 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 5 Kasım saat 21.23'te Bodrum Karaada açıklarında yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan içerisinde 10 kaçak göçmenin bulunduğu fiber teknenin battığı ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalış timi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, 7 kaçak göçmeni kurtararak, kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kaçak göçmenlerin durumunun iyi olduğu bildirildi. Kayıp olan göçmenin bulunması için 2 gündür hem havadan hem denizden aralıksız arama çalışmaları sürdüren ekipler, bugün Filistin uyruklu bir erkek cesedine ulaştı. Kayıp 2 kaçak göçmen için arama çalışmaları sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2021-11-07 19:34:28
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