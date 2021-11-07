Doğa gezisinde kaybolan iki kişi kurtarıldı

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde KabakCennet Koyu arasında kaybolan iki yabancı uyruklu kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Nadiia P. ve eşi KabakCennet koyu arasında doğa yürüyüşüne çıktı. Yaklaşık iki saatlik yürüyüşlerinin ardından kaybolduklarını anlayan yabancı çift 112 acil yardım hattını arayıp kaybolduklarını bildirdi. Jandarma Arama Kurtarma ve 7 kişilik AFAD ekibi bölgeye giderek arama çalışmalarına başladı. Ekipler yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda kaybolan çifte ulaşarak, şahısları güvenli bölgeye ulaştırdı. Doğada kaybolan ve ekipler tarafından kurtarılan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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