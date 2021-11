Dalyanspor: 1 - Ortaca Belediyespor: 3

Muğla Süper Amatör Lig’de 20212022 futbol sezonu ilk maçında Ortaca Belediyespor, deplasmanda Dalyanspor’u 31 mağlup etti.



Muğla Süper Amatör Lig’de 20212022 futbol sezonu başladı. Hafta sonu oynanan ilk hafta maçında bu sezon BAL’dan Süper Amatör’e düşen Ortaca Belediyespor, aynı ilçenin bir diğer ekibi olan Dalyanspor’a konuk oldu. Maçın hemen başında 10 geriye düşen Ortaca, daha sonra bulduğu goller ile sahadan 31 galip ayrılarak sezona 3 puanla başladı.



Maçta Dalyanspor’dan Ahmet Özen’in, Ortaca’dan da Semih Can Aslan’ın serbest vuruştan attıkları toplar direkten dönerken, 85nci dakikada Dalyanspor’dan Hasan Hüseyin İpekçi, maçın uzatma dakikalarında da Mehmet Selim Çelik rakiplerine yaptıkları fauller nedeniyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maçtan dakikalar

3. Dakikada Dalyan’ın sağ kanattan gelişen atağında Ali Çam’ın sağ çaprazdan yerden vuruşunda kaleci Mustafa Mermi çıkardı, boşta kalan topu Tayyip Mevlüt Kaya tamamladı, 10.

42.Dakikada orta saha mücadelesinde Ortaca Belediyespor’dan Süleyman Gebeş'in pasında Semih Can Aslan rakibinden önce aşırtma vuruşla topu ağlarla buluşturarak beraberlik golünü kaydetti, 11.

67.dakikada Sol kanattan gelişen atakta Orhan Murat Aktürk ceza alanına girdi, yerden pasında Semih Can Aslan skoru 12’e getiren golü kaydetti.

87.dakikada maçın sonucunu belirleyen gol geldi. Ortaca kalecisi Mustafa Mermi’nin uzun degajında Mertcan Meriç sol kanatta topla buluştu, rakibini geçen Mertcan sol kanattan ceza alanına girer girmez vurdu ve maçın skorunu tayin eden golü kaydetti, 13.

