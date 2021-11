Bodrum Belediyesi’nden yürekleri ısıtan proje

Bodrum Belediyesi Kadın Danışma ve Eğitim Merkezi'nde başlatılan “Pamuk Eller Canlara” projesi ile can dostların soğuktan korunması hedefleniyor.

Kadın Danışma ve Eğitim Merkezi’nde gönüllülerin ördüğü battaniyeler, barınakta yaşayan can dostları soğuk havalarda sıcak tutacak. Gönüllülerin getirdiği yünler ile örülen battaniyeler, Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’ndeki sokak hayvanları için yetkililere teslim edilecek.

“Pamuk Eller Canlara” projesi için Kadın Danışma ve Eğitim Merkezi (KADEM) bünyesinde kurulan örgü grubu kadınları, gönüllülerin getirdiği yünler ile küçük battaniyeler örmek için harekete geçti.

Örgü Grubu Eğitmeni Hilal Karakaş başlattıkları bu projeye destek vermek isteyenleri yün bağışında bulunma çağrısı yaptı. Karakaş, “Bodrum Belediyesi KADEM olarak geçtiğimiz yıllarda başlatmış olduğumuz 'Pamuk Eller Yünlere' projemizde, engelli dostlarımıza ve büyüklerimize battaniyeler örmüştük. Bu projemize bir yenisini eklemek istedik. Malum önümüz kış ayı, can dostlarımızı biraz olsun ısıtmak için elimizdeki yünlerle onlara battaniye örmeyi düşündük. KADEM gönüllüsü çok fazla, herkes bu çalışmamıza destek verdi. Gerek yün getirerek, gerek örerek bize destek sağlıyorlar. Biz de çoğalan battaniyelerimizi inşallah önümüzdeki günlerde Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’ne teslim edeceğiz. Bu arada tüm dostlarımız, gerek yün desteği, gerekse bizden yün alarak ufak battaniyeler örüp bize teslim edebilirler” dedi.

“Pamuk Eller Canlara” projesine destek vermek isteyenler, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile iletişime geçerek ya da 0252 319 44 48 no'lu telefondan gerekli bilgileri alabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.