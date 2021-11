Bodrum Belediyesi, ilçeye yeni bir eğitim yuvası kazandırdı

Bodrum Belediyesi, 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan Okul Öncesi Etkinlik Merkezi’ni, Konacık Mahallesi’nde vatandaşların hizmetine açtı.



Çocuklar için her şeyin düşünüldüğü tesisin açılışına CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Açılış konuşmasını yapan Başkan Ahmet Aras her çocuğun eğitimi hak ettiğini hem devletimizin hem de yerel yönetimimizin gelir düzeyi düşük insanlarımızın yanında olmak zorunda olduğunu, belediyelerin görevinin de dezavantajlı grupların ve ihtiyacı olanların yanında olmak olduğunu dile getirdi.



Başkan Aras konuşmasının devamında şunları söyledi:

''Özellikle günümüzde okul öncesi eğitimin önemi daha çok anlaşıldı. Yaklaşık 60 çocuğumuz burada eğitim alacak. Öğretmenlerimizle beraber onları güvenli bir şekilde geleceğe hazırlanacaklar. Ailelerine de zaman kazandırmış olacağız. Bu çok önemli bir şey bu yüzden bunun gibi merkezleri önümüzdeki yıllarda hayata geçireceğiz. Özellikle biraz daha kentin dışında sosyal hayata katılamayan hizmet sektörü, göçlerle gelmiş vatandaşlarımızın bulunduğu yerlerde, inşaat sektörü gibi ya da kamuda çalışanlar için bu imkanlar sağlayacağız"



Açılışa katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ise pandemi sonrası Bodrum başta olmak üzere kıyı kentlerinin daha fazla yük altına girdiğini ifade ederek başladığı konuşmasında şunları dile getirdi:

“Artık yaz kadar kış aylarında da çok fazla ihtiyaçlar var. Bunların başında da eğitim geliyor. O nedenle, Bodrum’a kazandırılan bu çok güzel kreş için Başkan Ahmet Aras’ı ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum. 06 yaş grubu, uzmanların söylediğine göre öğrenmenin en önemli olduğu dönemmiş. Geleceğimiz açısından bunlara ihtiyacımız var ve burada da bunun çok önemli bir örneğini görüyoruz.”



Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar da “Bodrum’da 3622 öğrenci okul öncesi eğim alıyor. Bu sayıya 60 öğrencimizi daha ekleyeceğiz. Belediyemize ve çalışanlarına teşekkür ediyor herkese hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmalarının ardından kurdele kesilerek açılışı yapılan Okul Öncesi Etkinlik Merkezi vatandaşlardan da tam not aldı.



3 derslikte 60 öğrencinin eğitim göreceği tesiste, 5 öğretmen görev yapacak. Çocukların tam gün eğitim göreceği tesiste dinlenme ve oyun parkı da bulunuyor.

