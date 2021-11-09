Motor arızası nedeniyle sürüklenen iki Zodyak bottaki 50 kaçak göçmen kurtarıldı



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla),(DHA) - MUĞLA´nın Marmaris ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan´ın Rodos Adası´na geçmeye çalışan 50 kaçak göçmenin bulunduğu iki zodyak bot, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Kaçak göçmenler, ihbar üzerine bölgeye giden Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İçmeler Mahallesi Yılancık Adası açıklarında balıkçılar, iki Zodyak botta göçmenlerin sürüklendiğini görünce Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede harekete geçen ekipler, motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen ve üzerlerinde toplam 50 kaçağın bulunduğu iki zodyak bota yanaştı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı´na getirilen aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 50 kaçak göçmen kimlik bilgileri alındıktan sonra doktor kontrolünden geçirildi. Çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu Irak ve Burmalı kaçak göçmenler işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2021-11-09 03:18:11



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