Başkan Gürün’den 10 Kasım Mesajı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83’üncü yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Dünya ve Türk tarihinin akışını değiştirmiş, tüm dünyanın saygı, Türk Milleti’nin de her şeyini borçlu, varlığıyla onur duyduğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirleri, devrimleri ile hep yaşadığını ve yaşayacağını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün aramızdan ayrılışının 83.yılında Atatürk’ü büyük bir özlem ve saygı ile andıklarını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Selanik’te başlayan ve vatan topraklarının her karışına adanmış 57 senelik bir ömür. Cephelerde elde ettiği başarılarla Gazi, Mareşal, bağımsızlık zaferinin başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı, devrimleri ile tarih yazmış bir lider, Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bir ulusun kaderini değiştirirken verdiği bağımsızlık mücadelesi ile dünya devletlerine örnek olan, gerçekleştirdiği devrimlerle karanlıktaki bir toplumu aydınlıklara ulaştıran, kadın, erkek eşitliğini birçok Avrupa ülkesinden önce Anadolu topraklarında hayata geçiren ileri görüşlü bir lider. Tarihler 10 Kasım 1938’i gösterdiğinde Türk Milleti ve dünya yeri doldurulamaz bir devlet adamını son yolculuğuna uğurladı. Günümüzde devrimleri, ilkeleri yanında sözleri ile de yolumuzu aydınlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ‘İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu ‘ben’ kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!’ sözleri ile de bizlere o günlerden sesleniyordu. Bizlere bıraktığı devrimleri, ilkeleri, çağdaş Cumhuriyet’i ilelebet yaşatacak, her ne olursa olsun umutsuz olmadan, onun yolundan ayrılmadan hep aydınlığa yürüyeceğiz. Atatürk’ün aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, aramızdan ayrılışının 83.yılında dünyanın saygı, Türk Milleti’nin varlığıyla onur duyduğu büyük önderimiz Atatürk’ü büyük bir özlem ve minnetle anıyorum” dedi.

