Gebe kalmak isteyen obez kadınlarla ilgili bilinen bir doğru, yanlış çıktı Obez ve normal kilodaki kadınlarda tüp bebek tedavisi ile elde edilen embriyoların gelişimi arasında fark bulunmadı

Toplumda kadınların vücut yapısı ile ilgili yaygın bir inanış haline gelen ve gebe kalmak isteyen obez kadınların embriyolarının gelişmediği yönündeki inanış İspanya’da 2 bin 822 kadın üzerinde laboratuvar ortamında yapılan çalışma ile çürütüldü. Toplamda 3 bin 316 yumurta üzerinde yapılan çalışmada obez ve normal kilodaki kadınlarda tüp bebek tedavisi ile elde edilen embriyoların gelişimi arasında fark bulunmadığı belirtildi.

Araştırma sonuçlarının yaygın bir yaklaşım olarak; kadınlarda obezitenin genellikle olumlu sonuç vermeyen tüp bebek tedavisi sonuçlarıyla ilişkilendirildiğini belirten Embriyolog Turgay Barut, “Bu zararlı etkiden sorumlu mekanizmaların, bozulmuş yumurta hücresi ve embriyo kalitesine ek olarak rahim dokusunun embriyoyu kabul etmesinde azalma olduğu düşünülse de henüz her hastada bu sonuçla karşılaşılacağı kesin olarak doğrulanmamıştır. Önceki çalışmalarda embriyo kalitesi yaygın olarak kabul edilen yapısal kriterler kullanılarak değerlendirilmiştir. Yüksek beden kitle endeksine sahip kadınlarda blastokist adı verilen 5. gün aşamasına kadar embriyoların ilerlemesini analiz eden sadece üç çalışma yapılsa da az sayıda hastaya ait veri kullanılmış veya çelişkili sonuçlar elde edilmiştir. Ancak veri sonuçları gebe kalmak isteyen obez kadınlarla ilgili doğru bilinen bir yanlışı ortaya çıkarmıştır” dedi.

Araştırmanın; İspanya’nın dünyaca bilinen bir tüp bebek merkezi grubundan Dr. José Bellver ve ekibi tarafından yapıldığını ve sonuçlarının da üreme sağlığında en prestijli dergiler arasında yer alan Human Reproduction’da Ekim 2021’de yayınlandığını Kaydeden Embriyolog Turgay Barut, “Araştırmada geriye dönük bir çalışma dizayn edildi ve çalışma Ocak 2016 ile Mayıs 2020 arasında gerçekleştirildi. Araştırmaya 2 bin 822 kadın hasta dahil edildi ve hastalardan elde edilen toplamda 3 bin 316 yumurta hücresine mikroenjeksiyon yöntemi adı verilen teknikle her bir sperm hücresi ayrı ayrı enjekte edildi. Bu hastaların bin 251’i preimplantasyon genetik tanı adı verilen embriyolardan biyopsi ile alınan hücreler genetik analize gönderildi. Toplamda 17 bin 848 gibi ciddi sayıda embriyo analiz edildi. Yapılan bu çalışmada tüp bebek tedavisine dahil edilen Beden Kitle Endeksleri bilinen ve mikroenjeksiyon işlemi ile elde edilen embriyolar gelişimin beşinci ve altıncı gününe kadar hızlandırılmış görüntüleme sistemi ile takip edildi. Çalışmada beden kitle endeksi 18.5 kg/m ‘den küçük olan hastalar düşük kilolu; beden kitle endeksi 18,524,9 kg/m olan hastalar normal ağırlıkta; beden kitle endeksi 2529.9 kg/m aralığında olan hastalar fazla kilolu ve beden kitle endeksi 30 kg/m ve üstü olan hastalarsa obez olarak değerlendirildi ve embriyo gelişimi analiz yazılımı ile harici bir bilgisayarda analiz edildi” diyerek obez kadınlarda embriyo gelişimi başlangıçta daha yavaş bir ilerleme göstermiş olmalarına rağmen 5. veya 6. gün seviyesindeki embriyo olarak adlandırılan blastokist oluşum hızı, diğer üç beden kitle endeksine sahip hasta gruplarına göre farklılık göstermediğini belirtti.

Her şeye rağmen obezitenin cinsiyet ayrımı gözetmeksizin sağlığa olumsuz etkileri olduğunun tıbbi bir gerçek olduğunu kaydeden Embriyolog Turgay Barut, “Yine de akılda tutulması gereken bir konu da tüp bebek tedavisinde obez olup bebek sahibi olmak isteyen kadınların kilo verdikten sonra gebe kalmalarında tedaviye daha olumlu yanıt verdikleri bir gerçektir” ifadelerini kullandı.

