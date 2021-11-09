Muğla'da batan göçmen teknesi ile ilgili 2 kişi tutuklandı 1 göçmenin daha cesedine ulaşıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, geçen cuma günü göçmen teknesinin battığı olayda Filistinli uyruklu bir göçmenin daha cesedine ulaşıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı, gözaltında bulunan bir şahsın ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

5 Kasım Cuma akşamı yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin bindiği fiber tekne batmış, olayda 7 göçmen kurtarılırken, kayıp olduğu belirlenen 3 göçmen için Sahil Güvenlik ekiplerince havadan ve karadan arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Yürütülen çalışmalarda Filistin uyruklu Nesseralla Abdurrehman Alfarra isimli göçmenin cesedine Orak Adası açıklarında ulaşılmıştı.



Bir göçmenin cesedine daha ulaşıldı

Arama kurtarma çalışmalarında 1 göçmenin daha cesedine ulaşıldığı öğrenildi. 21 yaşındaki Filistin uyruklu Anas Abırjeila, Karaada açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ölü bulundu. Cenaze, ön otopsi için önce Bodrum Devlet Hastanesine, sonrasında ise Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



2 kişi tutuklandı

Yaşanan olayla ilgili göçmen kaçakçılığına aracılık ettiği belirlenen şahısların yakalanmasına yönelik Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Suça iştirak ettiği tespit edilen A.Ç. ve A.S.M. isimli şahıslar, Kumbahçe Mahallesinde yapılan operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç. ve A.S.M. isimli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bodrum KOM Amirliğince yürütülen çalışmalarda suça iştirak ettiği tespit edilen S.Y. isimli bir şahsın daha gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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