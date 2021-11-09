Bodrumspor telafi peşinde

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BODRUM, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonu evinde Çorum Futbol Kulübü'ne 2-1 yenilerek üst sıralardan uzaklaşan Bodrumspor, yarın deplasmanda Etimesgut Belediyespor'un rakibi olacak. Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda Erhan Kutlu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Yeşil-beyazlılarda sarı kart cezalısı Onur Ankara'da forma giyemeyecek. Teknik direktör İsmet Taşdemir, Etimesgut Belediyespor'u yenerek Çorum FK mağlubiyetini telafi edeceklerini söyledi. Bodrumspor'un grupta 19 puanı var.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2021-11-09 12:03:48



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