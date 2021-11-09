‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ kampanyası devam ediyor Trafik güvenliğinde farkındalığın arttırılması amacıyla İçişleri Bakanlığınca uyulamaya konulan ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ projesinin birinci faz uygulaması tamamlandı.

Trafik güvenliğine dikkat çekmek ve farkındalığın arttırılmasına yönelik sürdürülen projelerden ‘Bİ Hareketine Bakar Hayat’ uygulamasının birinci faz çalışmaları tamamlandı.

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan kampanya kapsamında 81 ilde Emniyet ve Jandarma Trafik ekipleri tarafından ilk etapta 17 Kasım tarihleri arasında şehir merkezleri ve kırsal alanlarda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda kampanyanın tanıtımı yapıldı.

Uygulamanın ikinci aşamasına geçilirken, bu aşamada videolu bilgilendirme, sosyal medya platformlarında tanıtım olmak üzere 975 noktada afiş asıldı, 16 noktada billboard, 5 noktada ise elektronik led ekranlarda kampanyaya yönelik gösterim yapıldı.

12 Kasım tarihinde ise eş zamanlı olarak tüm ilçelerde vali, kaymakam ve kolluk kuvvetlerinin katılımı ile emniyet kemeri uygulaması yapılacak.

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