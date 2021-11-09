Köyceğiz’de 658 arıcıya 82 ton arı yemi dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köyceğiz’de 658 arıcıya 82 ton arı yemi dağıtıldı

İHA

Köyceğiz’de 658 arıcıya 82 ton arı yemi dağıtıldı

Muğla’da yangından hasar gören ve ormanlarda yaşanan flora kaybı nedeniyle arısını kış ayında besleyebilmesi ve bahara güçlü kovanlarla hazır çıkabilmeleri içi Marmaris, Milas İlçelerinden sonra Köyceğiz İlçesinde 658 arıcıya 82 ton arı yemi dağıtıldı. Üç ilçede üç etapta toplam 2 bin 097 arıcının 487 bin 841 kovanı için 255 bin 480 kilogram arı yemi dağıtımı başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünün desteği ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Hayvancılığı Geliştirme Projesi” kapsamında yapılan arı yemi dağıtımının son etabı Köyceğiz ilçesinde yapılan törenle gerçekleşti.

Törene Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, TARSİM Bölge Müdürü Mustafa Değer, Orman İşletme Müdürü Adem Acar, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İlhan, MHP İlçe Başkanı Mehmet Türban, Köyceğiz Ziraat Odası Başkanı Şaban Ali Çetin, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk, Bal Üreticiler Birliği Başkanı Mustafa Muslu, İl Müdürlüğü yönetim kadrosu ile arıcılar katıldı. Yoğun olan katılımda açılış konuşmalarının ardından törenle arıcılara arı yemleri dağıtıldı.

Arıcılar adına Ozan Acar konuşma yaparak, yapılan destek ve yardımlardan dolayı teşekkür etti.

İl Müdürü Barış Saylak yaptığı konuşmada ilk olarak yangın şehitlerini rahmetle anarken, “Ağustos ayında çıkan orman yangını sonrası orman yangınlarında yaşanan verim kaybının arı kolonilerinde oluşturduğu zararın giderilmesi, arıların kış öncesi bakımlarının yapılarak bahara daha sağlıklı çıkmasının sağlanması ve yangından etkilenen bölgelerimizdeki arıcılarımızın kayıplarının telafisi amacıyla Bakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğünün desteğiyle hazırlanan "Hayvancılığı Geliştirme Projesi" kapsamında Marmaris, Köyceğiz ve Milas ilçelerimizde toplam 2 bin 97 arıcıya 487 bin kovan için 255 bin 480 kg arı yemi dağıtımı yapıyoruz. İlkini Marmaris'te başlattığımız dağıtımımız Köyceğiz’de 658 arıcıya 82 ton dağıtımla devam ediyor. Başka desteklerimizde devam ediyor edecek” dedi. Projelerden ve yangın sonrası yardımlardan söz etti.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan yaptığı konuşmada yangın sonrası çalışmalar ve desteklerden bahsederek, yangında Köyceğiz olarak gösterilen olağanüstü çabayı anlattı. Geçmiş olsun dilekleri ile birlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak konuşmasında “Muğla ili olarak büyük bir yangın afeti yaşadıklarını ve devlet millet el ele bu güçlüğün üstesinden gelmeyi başardıklarını ifade etti. Ayrıca dağıtılan destek ve hayvan varlılarından söz eden Kaymakam Maslak katılımlarından dolayı arıcılara teşekkür etti.

Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan konuşmasında arıcıların her zaman yanında olduklarını ifade ederek, Köyceğiz’de 82 ton il geneli 255 ton arı yemi dağıtıldığını, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yangın olan her köye terzi usulü özel projelerine 5 milyon TL destek çıkıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından arı yemleri sahiplerine törenle dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muğla’da 28 milyon fidan toprakla buluşacak 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Muğla’da yanan 51 bin 400 hektar alana yıl sonuna kadar 27 milyon 815 bin fidan dikimi yapılacak
YEREL HABERLER Muğla’da 28 milyon fidan toprakla buluşacak 11 Kasım ...
‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ kampanyası devam ediyor Trafik güvenliğinde farkındalığın arttırılması amacıyla İçişleri Bakanlığınca uyulamaya konulan ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ projesinin birinci faz uygulaması tamamlandı.
YEREL HABERLER ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ kampanyası devam ...
Bodrum Mumcular-Karaova Mahallesi’ne yeni yürüyüş yolu yapıldı
YEREL HABERLER Bodrum Mumcular-Karaova Mahallesi’ne yeni yürüyüş ...
Bodrumspor telafi peşinde
YEREL HABERLER Bodrumspor telafi peşinde
AFAD “Afet ve acil durum toplanma alanı” kaçak hafriyatla doldu
YEREL HABERLER AFAD “Afet ve acil durum toplanma alanı” kaçak ...
Muğla'da batan göçmen teknesi ile ilgili 2 kişi tutuklandı 1 göçmenin daha cesedine ulaşıldı
YEREL HABERLER Muğla'da batan göçmen teknesi ile ilgili 2 kişi ...
Gebe kalmak isteyen obez kadınlarla ilgili bilinen bir doğru, yanlış çıktı Obez ve normal kilodaki kadınlarda tüp bebek tedavisi ile elde edilen embriyoların gelişimi arasında fark bulunmadı
YEREL HABERLER Gebe kalmak isteyen obez kadınlarla ilgili bilinen ...
Başkan Gürün’den 10 Kasım Mesajı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83’üncü yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı.
YEREL HABERLER Başkan Gürün’den 10 Kasım Mesajı Muğla Büyükşehir ...
Menteşe Belediyesi’nden “Karakış Destek Paketi” Menteşe Belediyesi kış aylarına girilmesiyle birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşların yakacak, gıda gibi ihtiyaçlarını karşılıyor.
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesi’nden “Karakış Destek ...
Motor arızası nedeniyle sürüklenen iki Zodyak bottaki 50 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Motor arızası nedeniyle sürüklenen iki Zodyak bottaki ...
Bodrum'da 79 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum'da 79 kaçak göçmen kurtarıldı
Ahşap teknede 79 göçmen kurtarıldı Yunan askerleri Türk karasularına itti
YEREL HABERLER Ahşap teknede 79 göçmen kurtarıldı Yunan askerleri ...
Marmaris’te 50 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla’nın Marmaris ilçesinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından geri itilen 21, kaçış hazırlığında olan ve botları arızalan 29 olmak üzere toplam 50 düzensiz göçmen kurtarıldı.
YEREL HABERLER Marmaris’te 50 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla’nın ...
Muğlalı Safran üreticilerine Safranbolu gezisi Muğla’da yeni üretimi yapılmayan başlanan dünyanın en pahalı baharatları arasında yer alan Safran bitkisinin üretimi ile ilgili Muğlalı üreticilere Safranbolu’ya teknik gezi düzenlendi.
YEREL HABERLER Muğlalı Safran üreticilerine Safranbolu ...
Kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu, JASAT yakaladı
YEREL HABERLER Kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu, JASAT ...
Akbük koyunda yıkımlar tekrar başladı Birçok yapı sahibi yıkımı kendileri yapmaya başlayınca, Menteşe Belediye ekipleri ilk gün yıkım yapmadı
YEREL HABERLER Akbük koyunda yıkımlar tekrar başladı Birçok yapı ...
Çocuklar trafikte kural ihlali yapan ebeveynlerini uyaracak
YEREL HABERLER Çocuklar trafikte kural ihlali yapan ebeveynlerini ...
Bodrum’da yıllardır süren kaçak yıkımlar devam ediyor
YEREL HABERLER Bodrum’da yıllardır süren kaçak yıkımlar devam ediyor
Cezaevinde kemerle asılı bulunan avukatı, eşi ve avukatı ziyaret etmiş
YEREL HABERLER Cezaevinde kemerle asılı bulunan avukatı, eşi ve ...
Bodrum Belediyesi, ilçeye yeni bir eğitim yuvası kazandırdı
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi, ilçeye yeni bir eğitim yuvası ...
Bodrum Belediyesi’nden yürekleri ısıtan proje
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi’nden yürekleri ısıtan proje
Başkan Gürün, Fethiye’de altyapı projelerinin hızla devam ettiğini söyledi
YEREL HABERLER Başkan Gürün, Fethiye’de altyapı projelerinin hızla ...
Dalyanspor: 1 - Ortaca Belediyespor: 3
YEREL HABERLER Dalyanspor: 1 - Ortaca Belediyespor: 3
Fethiyespor'da seri sonu
YEREL HABERLER Fethiyespor'da seri sonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.