Bodrum açıklarında batan göçmen teknesindeki 1 kişinin daha cesedi bulundu

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4 gün önce batan fiber teknede kaybolan 3 kaçak göçmenden 1´nin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 2´ye çıkarken, kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Bu arada, olayla ilgili gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 5 Kasım günü saat 21.23'te Bodrum Karaada açıklarında yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan içerisinde 10 kaçak göçmenin bulunduğu fiber teknenin battığı ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalış timi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, 7 kaçak göçmeni kurtararak, kıyıya çıkardı. Kayıp 3 göçmen için arama çalışması başlatıldı. Havadan ve karadan süren çalışmalarla 7 Kasım'da Filistin uyruklu erkeğin cesedine ulaşıldı. Bugün de Karaada açıklarında Filistin uyruklu Anas Abırjeila´nın (21) cansız bedeni bulundu. Kayıp kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Kumbahçe Mahallesi'nde 3 göçmen kaçakçısını gözaltına aldı. Şüphelilerden S.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, A.Ç. ve A.S.M. ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2021-11-09 12:57:34
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