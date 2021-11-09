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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gümüş’ten 10 Kasım mesajı

İHA

Başkan Gümüş’ten 10 Kasım mesajı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83’üncü yıldönümünde yayınladığı mesajında, “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ilke ve devrimleri ile yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 83’üncü yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyorum” dedi.
Başkan Gümüş mesajında şu ifadelere yer verdi: “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk sadece büyük bir devlet adamı değil, aynı zamanda devrimci bir düşünce adamıydı. İlke ve devrimleri dün olduğu gibi bugün de ülkemizin geleceğine yön veriyor, yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Bizler de O'nun gösterdiği yolda, ülkemizi en çağdaş seviyeye getirecek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü gelecek nesillere en iyi şekilde aktaracağız. Türk Ulusunun kurtarıcısı, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, eşsiz devlet adamı ve büyük devrimci Atatürk, sonsuza kadar gönlümüzde yaşayacak, ilke ve devrimleri ülkemizin geleceğine yön vermeye devam edecektir. Varoluş mücadelesiyle dünyada birçok ülkeye ilham kaynağı olan Atatürk’ün izinden yürümeye ve en büyük mirası Cumhuriyetimize her zamankinden daha çok sahip çıkacağız. Bu duygularla ulusumuzun kalbinde ölümsüzleşen, Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve özlemle anıyorum"

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