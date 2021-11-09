Fethiyeli dağcılardan Ata'ya saygı yürüyüşü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dağcılık ve doğa sporları kulübü üyesi 10 dağcı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümü dolayısıyla Ata'ya saygı zirve tırmanışı gerçekleştirdi.



Isparta’nın Aksu ilçesi Melikler Yaylası'nda bulunan Dedegöl Dağı'nın zirvesine Fethiye Zirve Dağcılık Sporcuları 1750 rakımda kamp kurdu. Dağcılar, ikinci gün 1750 rakımdan başlayarak 3 bin rakımlık Dedegöl Dağı zirvesine 5 saat süren yürüyüşü tamamladı. Fethiye Zirve Dağcılık Sporcuları 3 bin rakımlık Dedegöl Dağı zirvesine ulaştığında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulundular.



Fethiye Zirve Dağcılık Sporcusu Tarihçi Yazar Selahattin Kara tarafından kendi yazdığı Çanakkale Destanı Kitabı'nı zirvede Zirve Dağcılık Sporcularına hediye etti. Toplamda 14 kilometre süren yürüyüş sonrası Fethiye Zirve dağcılık yöneticilerinin yaptığı açıklamada "Her 10 Kasım’da olduğu gibi bu 10 Kasım’da da Atatürk’e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz" denildi.

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