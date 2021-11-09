Milas'ta orman yangını (1)

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Fırat AKAY/MİLAS, (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Milas ilçesi Lavranda Ketendere mevkisinde 16.30 sıralarında zeytinlik alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Fırat AKAY

2021-11-09 17:11:08



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