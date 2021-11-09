Milas'ta orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Milas'ta, zeytinlikte çıkıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan 45 dakikalık müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas Fırat AKAY

2021-11-09 17:49:25



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