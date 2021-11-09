Lösemili çocuklar için C-Majör İş’ten Sesler Korosu sahne aldı

Tamamı iş insanlarından oluşan CMajör İş'ten Sesler Korosu, LÖSEV’in öncüsü olduğu 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası için CVK Park Bosphorus Hotel’de düzenlenen ve 23 yıldır çocukların hayallerini gerçekleştirmek için çalışan LÖSEV yararına sahne aldı.

CMajör kurucu başkanı Recai Çakır, düzenlenen etkinlikle ilgili olarak şunları dile getirdi:

“CMajör İş’ten Sesler Korosu, dokuzuncu konseri ile sosyal sorumluluk projesine imza atarak, 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında 6 Kasım Cumartesi günü Koro Şefimiz Özlem Abacı yönetiminde sahne aldık. Bugün çocuklarımızın maskelerinden kurtularak, gelecekteki mutluluk ve başarılarının ilk adımını atmalarına şahit olmak çok özel bir duyguydu. LÖSEV, 23 yıldır yaptığı çalışmalarla, çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Bundan sonra LÖSEV’in yapacağı her projede, CMajör ailesi olarak yanlarında olacak ve daha güzel projelere hep birlikte imza atacağız.”

Tam bir şenlik havasında Ankara, Nevşehir ve İstanbul’da gerçekleşen partilerde yeni hayatlarına merhaba diyen çocukların sevinci görülmeye değerdi. Aileleri ile birlikte çeşitli şehirlerden İstanbul’a gelen çocuklar, özel araçlarla havalimanlarında karşılandı. Tekne ile İstanbul turu yapan çocuklardan kimi ilk defa deniz gördü, kimi ilk defa uçağa bindi. Ortak noktaları birer kahraman olmak olan çocuklar, İstanbul gezisinin ardından biten tedavilerini kutlamak için CVK Park Bosphorus Hotel’e geldi.

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