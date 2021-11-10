Muğla'da 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni gerçekleştirildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'üncü yıldönümünde Muğla'da minnet, özlem ve saygıyla anıldı.



Anma programı Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te çalan sirenle birlikte iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Törende İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile birlikte bayraklar yarıya indirildi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından anma programı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonunda devam etti.

Buradaki programda, “10 Kasım Atatürk” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi tarafından hazırlanan “Ulu Çınar Atatürk ” adlı oratoryo gösterisi sunuldu.

10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Yeniköy Meydanı'ndan başlayacak Atatürk’e Saygı Gençlik 28. Yol Koşusu etkinliği gerçekleştirilecek ve etkinlik Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Stadyumu'nda sona erecek.

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