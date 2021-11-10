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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mimar Arzu Kayaoğulları: "Yanan alanların imara açılması imkansız"

İHA

Mimar Arzu Kayaoğulları: "Yanan alanların imara açılması imkansız"

Marmaris Yapı’nın ortağı Mimar Arzu Kayaoğulları, Marmaris'te yanan alanların imara açılacağı iddiaları iddialarına ilişkin, "Böyle bir durum söz konusu değil. Böyle bir şey olamaz, çünkü milli park alanı içinde siz orman vasfını yitirmiş alanları diğer alanlar gibi imara açamazsınız. Bu konu mevzuatı aşılması neredeyse imkansız olan planlama şeklidir. Orman vasfını geri döndürmek zorundadır" dedi.
Özellikle pandemi döneminde insanların büyükşehirlerden kasabalara, sahil kentlerine yerleşmek istemesi talep patlaması oluşturunca Marmaris’te ev ve arsa bulmak zorlaştı. Marmaris’in en büyük yapı firmalarından Marmaris Yapı’nın ortağı Mimar Arzu Kayaoğulları, ev ve arsalardaki fiyat artışları hakkında konuşarak, "Bu artık hepimizin sorunu oldu. Özellikle sektörün içinde olduğumuz için bu sorun ile çok sık karşılaşıyoruz. Marmaris enteresan bir planlama şekline sahiptir. Marmaris’in etrafının dörtte üçü milli parklarla çevrilidir. Milli parkların bir ucu özel çevre koruma alanına bağlanır. Bu ne demektir yani, yapısal anlamda planlı alanların çok daha kısıtlı olduğu anlamına gelir’’ ifadelerini kullandı.

"Yanan alanların imara açılması imkansız"
Mimar Kayaoğlulları, 'yanan alanlara konut, otel yapılacak' söylentilerine, "Türkiye’deki sık sık duyduğumuz 'şu alan imara açıldı' gibi söylemler, Marmaris için söz konusu değildir. Geçtiğimiz yaz döneminde çok acı bir olay yaşadık. Marmaris’teki orman yangınları sonrası halk arasında şöyle bir söylenti gündeme geldi, ‘işte bu alanlar imara açılacak, bu alanlar imar alanlarını açmak için mi yakıldı’ böyle bir durum söz konusu değil. Böyle bir şey olamaz, çünkü milli park alanı içinde siz orman vasfını yitirmiş alanları diğer alanlar gibi imara açamazsınız. Bu konu mevzuatı aşılması neredeyse imkansız olan planlama şeklidir. Orman vasfını geri döndürmek zorundadır’’ diye cevap verdi.

"Marmaris’te inşaat izni tek bir kuruma bağlı değil"
Kayaoğulları, "Marmaris’teki kat yüksekliği alanları tamamen yine sınırlandırılmış durumda, yani iki kat olan yerlerin üç kata çıkması mümkün değil. Çünkü plan ve plan notları bunu tamamen kısıtlayan niteliktedir. Marmaris’in diğer bölgelerden bir farklı özelliği daha var. Belediye mücavir alanları mevcut, turizm alanları mevcut, planlı alanlar ve plansız alanlar mevcut. Birçok alanda şöyle karşımıza çıkar, buradaki düzenlemeleri yapmak, bir tek kurumun elinde değildir, bir tek kurum yetkili değildir, bir çok kurumun ortak görüşüne ihtiyaç vardır. Bu sebepten haliyle nüfus oranına baktığımız zaman arazi ve alan çok az olduğu için mevcut mülkler ile mevcut araziler her geçen gün çok daha değer kazanacak" şeklinde konuştu.

"Marmaris’in planları düzenlenerek yerleşim alanları genişliyor"
Mimar Kayaoğulları, Marmaris’te yerleşim alanlarının genişlediğini ifade ederek, "Marmaris’in önündeki iki tane yerleşim yeri, Marmaris’in sıkışan bu yapılanmasının önünü açacaktır. Bunun biri Marmaris’in Muğla girişindeki Çetibeli bölgesi dediğimiz bölge, diğeri de Marmaris’in Datça yarımadasına giden konumdaki Değirmenyanı dediğimiz bölge. Marmaris’in imara açılması değil, plan eksikleri tamamlanarak ya da mevcut plan üzerinden yapılaşmanın çok daha böyle yaygın halde sürebileceği iki tane noktadır diyerek Marmaris’in iki ucundan yeni yapılanmalara gidilecek. Bunun dışındaki alanlar maalesef bu kapsamda değil. Yani özetlemek gerekirse, Marmaris’in şu anda kazanmış olduğu mülk değeri, bu fahiş artış aslında geçmişten gelen bir zorunluluktur. Çünkü konut azaldı, arazi azaldı ve her arazinin değeri o yüzden çok artış gösteriyor" dedi.

"İnşaat malzemelerindeki artış tabii ki konut fiyatlarında etkili oldu"
Mimar ve Müteahhit Arzu Kayaoğulları artan fiyatlarda malzemelere gelen zamların da etkisi olduğunu belirterek, "Geçen sene bu zamanlarda başlamış bir inşaat için almış olduğumuz demir 4 ila 4 bin beş yüz bandı arasındaydı. Demirde zaten günlük fiyatlandırma yapılıyor, bugün ise 7 ila 7 bin beş yüz bandı arasında gelip gidiyor. İnşaat maliyetlerindeki artış yüzde 50’nin üzerinde ve bunun tabii ki sektöre yansıması bir şekilde hızlı gerçekleşiyor. Çünkü vade süresi bile kısaldı. Eskiden vadeli yaptığınız inşaattaki o süreç bile daha çok daraldı" diye konuştu.

"En çok memurlar zorlanıyor"
Marmaris Yapı firmasının ortağı Mimar Arzu Kayaoğulları, dışarıdan gelen ve Marmaris’te çalışmak zorunda olanlar için ise, "Bugün yaşamını Marmaris’te sürdürmek zorunda olan kimdir? Memurumuz, polisimiz, öğretmenimizin yaşam giderleri kendi yaşam standartlarının çok daha üstünde. Çünkü sadece konut fiyatlarının artması neyi etkiliyor? Bugün kreş fiyatlarından tutun iş yerlerinin kiralarından tutun, bunların hepsine yansıyor. Onların hizmet verdiği sektörlere de yansıdığı için yaşam çok daha pahalı hale geliyor ve bunaltıyor. İnsanlar da ister istemez bir sıkıntıya sebep oluyor" ifadelerini kullandı.

"Firmalar eskisi gibi kâr etmiyor"
Hem ev yapan hem de yaptıkları evlerin satışını yapan Marmaris Yapı firmasının mimarı ve ortağı Kayaoğulları, "Kendi firmamız üzerinden bir değerlendirme yaparsam tabii ki bizim için de bazen maalesefe dönüşüyor bu fiyatlar. Vazgeçemediğimiz bir standardımız var, o standarda baktığımız zaman 2 artı 1 dairenin bizdeki metrekaresi 100 metrekare ile 130 metrekare arasında değişiyor. Bizim satış fiyatlarımız 1,5 milyon TL ile 2 milyon TL arasında değişmektedir. Ama piyasa şartlarına baktığınız zaman ikinci el evler de bunun arasında. Yaklaşık bir 250 bin TL’lik, 300 bin TL’lik bir fark var. O zaman ne demek oluyor? Bu aslında müteahhit burada çok kazanıyor anlamında görmemek lazım. Bunu yani maliyetin artık kâr etmeye çok da fazla izin vermediğinin göstergesidir. Çünkü o maliyet hem arsa fiyatlarında arttı, hem de ürünü yaptığımız malzeme anlamında arttı. Bu da ister istemez bizim sektörümüzdeki kâr oranını çok daralttı’’ diyerek kendi kazançlarının da azaldığını anlattı.

"Marmaris’te 1 milyon liraya da ev var, 10 milyon liraya da ev var"
Mimar Kayaoğulları, ev fiyatları ile ilgili, "Evlerin bulunduğu lokasyona göre, bulunduğu şartlara göre ve yine bulunduğu metrekareye göre tabii ki çok üst düzeyde. Konutlar az sayıda da olsa mevcut. Bu da demek oluyor ki Marmaris’te 1 milyona da ev bulmak mümkün, 10 milyona da ev bulmak tabii ki mümkün’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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