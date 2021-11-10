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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris’te yangın çalıştayı yapılacak

İHA

Marmaris’te yangın çalıştayı yapılacak

Yaz aylarında büyük bir yangınla sarsılan Marmaris, önemli bir çalıştaya ev sahipliği yapacak. 1314 Kasım tarihlerinde Marmaris Belediyesi ve Ahbap Derneği işbirliğiyle düzenlenecek Orman Yangınlarını Önleme, Söndürme ve Yanan Alanların Restorasyonu Çalıştayı, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına kılavuz olacak.
29 Temmuz’da başlayarak 8 gün boyunca devam eden ve 13 bin 600 hektarlık alanı küle çeviren büyük Marmaris yangınının ardından önemli bir çalıştay gerçekleştirilecek. Yangının yaralarının sarılması noktasında işbirliği protokol imzalayan Marmaris Belediyesi ve Ahbap Derneği’nin ortak düzenleyeceği çalıştayda konusunda uzman akademisyenler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri bilgi paylaşımı ve görüş alışverişinde bulunacak.
Orman Yangınlarını Önleme, Söndürme ve Yanan Alanların Restorasyonu Çalıştayı’nda 7 farklı üniversiteden katılımcı yer alacak. Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Uluslararası Antalya Bilim Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Üniversitesi’nin orman fakültelerinden akademisyenler farklı konu başlıklarında 2 gün boyunca sunum yapacak. Orman Genel Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Başkanlığı yetkilileri de orman yangınlarını önleme ve yangınla mücadelede konusunda bilgi paylaşımında bulunacak.
Katılımcılar yangın alanlarında da incelemelerde bulunacak. Çalıştayın ikinci günü ise yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecek. Çalıştay grup raporlarının hazırlanması ve sonuç bildirgesinin katılımcılarla paylaşılmasıyla son bulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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