Yunan adalarından Türk karasularına geri itmeler sürüyor Yunanistan güvenlik unsurları Ege kıyısındaki adalardan 12 kişilik can sallarına 18-20 düzensiz göçmeni bindirerek Türk karasularına geri itmeye devam ediyor.

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Yunanistan’ın Ege kıyısında bulunan adalarına ulaşan düzensiz göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından 12 kişilik can sallarına 1820 düzensiz göçmeni bindirerek Türk karasularına geri iterek açık denizde adeta ölüme terk ediyor.

Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde üç can salı içinde çok sayıda düzensiz göçmenin açık denizde sürüklendiği bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından 12 kişilik 3 can salına toplam 57 düzensiz göçmen bindirilerek Türk karasularına geri itilmesinin ardından Türk Sahil Güvenlik ekipleri düzeniz göçmenleri sahil güvenlik botuna alarak kurtardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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