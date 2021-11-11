Bodrumspor zirveden uzaklaştı

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BODRUM, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta iç sahada 2-1 kaybedilen Çorum FK maçının ardından Etimesgut Belediyespor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Bodrumspor, büyük umutlarla başladığı sezonda zirvenin uzağında kaldı. Sezon başında birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna dahil eden yeşil-beyazlılar 12'nci haftayı lider Hekimoğlu Trabzon'un 8 puan gerisinde 8'inci tamamladı.

Son 5 maçta 1 galibiyet alabilen Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, kazanabilecekleri maçtan beraberlikle ayrıldıklarını ifade etti.

Taşdemir, "Bir an önce toparlanmalıyız. Ben takımıma güveniyorum, iyi sonuçlara imza atıp yeniden üst sıralara yerleşeceğiz" dedi.

Bodrumspor pazar günü deplasmanda Silahtaroğlu Vanspor FK'yla kozlarını paylaşacak. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2021-11-11 11:11:28



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