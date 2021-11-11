Trafik kazasında ölen temizlik işçisi için belediyede tören

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Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde motosikletiyle tali yoldan çıkan otomobile çarpıp yaşamını yitiren Mehmet Ali Top (37), temizlik görevlisi olarak çalıştığı Bodrum Belediyesi önündeki törenin ardından toprağa verildi.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Yalı Çiftlik Mahallesi Kızılağaç mevkisinde meydana geldi. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Mehmet Ali Top'un kullandığı 48 BH 424 plakalı motosiklet, tali yoldan kontrolsüz şekilde ana yola çıktığı ileri sürülen Ali İhsan Demir yönetimindeki 48 AAV 725 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Top, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Top, hayatını kaybetti.

BELEDİYE BAŞKANI DA KATILDI

Mehmet Ali Top için Bodrum Belediyesi önünde bugün tören düzenlendi. Törene Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye çalışanları, ailesi ve sevenleri katıldı. Başsağlığı dileyen Aras, belediye çalışanlarından trafikte dikkatli olmalarını istedi. Okunan duaların ardından Mehmet Ali Top'un cenazesi, Yalı Mezarlığı'na götürüldü. Burada öğle vakti beklenmeden kılınan namazın ardından Top'un cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2021-11-11 14:52:02



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