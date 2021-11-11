Fidanlar toprakla buluştu 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Muğla’da yanan sahalara ilk fidanlar dikilirken, Menteşe ilçesinde 300 hektar alana 30 bin fidan dikimi yapıldı.

Muğla’da 2021 yılı içinde yanan 51 bin 400 hektar alanda fidan dikimi için hazırlanan sahalara ilk fidanlar dikildi.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yanan 4 bin 558 hektar alandan 300 hektarlık alana 30 bin fidan dikildi. Menteşe Kozağaç bölgesinde Aydın’dan başlayıp, Kavaklıdere ilçesinden sirayet eden alanda düzenlenen fidan dikim törenine Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş katıldı.

Kamu kurumlarının yanı sıra vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı 11 Kasım Milli ağaçlandırma günü fidan dikimi töreninde bölgeye fıstıkçamı, kızılçam ve servi türlerinin yanında bazı bölgelere gelir getirici türlerden ceviz, badem, keçi boynuzu ve defneden oluşan binlerce fidan toprakla buluştu.

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