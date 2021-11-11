Datça’da bin adet fidan toprakla buluştu

Ülke genelinde başlatılan Milli Ağaçlandırma Günü Etkinlikleri kapsamında Muğla’nın Datça ilçesinde fidanlar toprakla buluştu.

Muğla’da Temmuz ve Ağustos aylarında Marmaris, Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde çıkan orman yangınlarında 51 bin 400 hektar ormanlık alan, 8 bin hektar da tarım arazisi zarar görmüştü. Yanan ormanlık alanlara 2021 yılı sonuna kadar değişik türde 27 milyon 815 bin fidan dikilecek.

Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Muğla’nın Datça ilçesinde de fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında 4 dönüm alanda bin adet harnup fidanı toprakla buluşturuldu. Etkinliğe Datça Kaymakamı Mesut Çoban, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Necmettin Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Dikim yapılan sahanın Datça Orman İşletme Şefliği tarafından genişletilerek, dikim çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

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