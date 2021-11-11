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125 bin fidan toprakla buluşturuluyor Pina Yarımadası’nda Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ağaç dikim etkinliği düzenlendi Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin: “Muğla'daki yanan her yeri metrekare bırakmadan her metrekaresini hep beraber yeşillendireceğiz”

İHA

125 bin fidan toprakla buluşturuluyor Pina Yarımadası’nda Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ağaç dikim etkinliği düzenlendi Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin: “Muğla'daki yanan her yeri metrekare bırakmadan her metrekaresini hep beraber yeşillendireceğiz”

Muğla’nın Bodrum ve Milas sınırı arasındaki Pina Yarımadası’nda Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildi. Pina Yarımadası’na toplamda 125 bin fidanın dikileceği bildirildi.
“Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla Muğla’da 11 noktada fidan dikimi yapıldı. Muğla’da ana program 29 Temmuz’da çıkan yangında 78 hektar ormanlık alanın yandığı Muğla’nın Bodrum ve Milas sınırı arasındaki Pina Yarımadası’nda yapıldı.
Programa; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, “Orman Bölge Müdürlüğü olarak bölge ormanlarımızın korunması, geliştirilmesi, topluma çok yönlü faydalar sağlayacak şekilde yönetilmesi için durmaksızın çalışıyor, orman alanlarının arttırılması çabası içerisinde faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.
Muğla Milletvekilleri AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, yangın döneminde yangını söndürebilmek için devletin tüm imkanları ile seferber olduğunu ifade ederek şimdi de yanan alanların yeşillendirilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.
Muğla Valisi Orhan Tavlı da yaptığı konuşmada, “Biz ağaçla, yeşille, toprakla dost bir milletiz. Son nefesinde ağaç dikmeye özendirilen, tabiatı korumayı hayırlı işlerden sayan bir medeniyetin, bir kültürün evlatları olarak toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu Milli Ağaçlandırma Seferberliği ile gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha da sağlıklı ve yaşanabilir kılmayı hep birlikte hedefliyoruz” dedi.

“Muğla'daki yanan her yeri metrekare bırakmadan her metrekaresini hep beraber yeşillendireceğiz”
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ise yaptığı konuşmadan şunları söyledi:
“Yaklaşık 3 ay evvel burada ülke olarak Muğla olarak, talihsiz bir süreç yaşadık ve bir afetle karşılaştık. Bu karşılaştığımız afet karşısında Muğlalı hemşerilerimin birliğini, beraberliğini, hassasiyetini, gayretini, çabasını, fedakarlığını müşahede etme imkanımız oldu. Muğla Valimiz, milletvekillerimiz, kadını, erkeği, sivil toplum kuruluşlarımız Muğla'daki yangınları söndürmek için orman teşkilatına destek oldu. Muğla'nın dört bir tarafında çıkan orman yangınlarını hep beraber söndürdük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve alkışlıyorum. Sizlerle beraber yine el birliğiyle nasıl afete karşı mücadele ettiysek bugün festival havasında bir bayram havasında da el birliğiyle inşallah Muğla'daki yanan her yeri metrekare bırakmadan her metrekaresini hep beraber yeşillendireceğiz. 11 Kasım Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Ağaçlandırma Bayramı olarak ilan edildi. O nedenle bugün burada olduğu gibi Türkiye’nin 81 ilinde bayram havasında ağaçlandırma seferberliği yapıyoruz. Yanan yerlerimiz öncelik olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanını ağaçlandırıyoruz. Tarım Orman Bakanlığı olarak, Orman Teşkilatı olarak Türkiye'de yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde yıllık ortalama 350 milyon ağacı, fidanı toprakla buluşturuyoruz. Şuan da rakamlara göre dünyada orman varlığını arttıran 3'üncü ülkeyiz. Bu başarı hepimizin, hep beraber devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu afetin meydana geldiği ilk andan itibaren bizleri talimatlandırdı ve her türlü imkanı bu afet için seferber etti. Bugünde talimatlandırdı, çünkü Muğla bu anlamda verdiği mücadele kapsamında inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızla biraz sonra canlı bağlantıyla bağlanacağız. Muğla'daki hemşehrilerimizin Muğla'ya nasıl sahip çıktığını hep Türkiye'ye hem de dünyaya göstereceğiz. Orman teşkilatı olarak, her anımızı ormanlarımızı korumaya yönelik çalışmalarımızla zenginleştiriyoruz. Fidanlarımızı diktikten sonra, bunların bakımıyla beraber 1 yıl içerisinde buralar yemyeşil olacak.”

“Bu güruhun yalanları ve iftiralarına karşı bugün buradan önemli bir mesaj vermiş olacağız”
Orman dikim etkinliğinin Pina Yarımadası'nda yapılmasının çok anlamlı olduğunu dile getiren Metin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye'de bir güruh var, bu güruh ne yazık ki yalanı iftirayı karakter haline getirmiş güruh. Yalan ve iftirayla da her defasında çıkan bu yangınları bu afetleri ne yazık ki başka türlü şekilde lanse etmekte. O nedenle burası anlamlı bir yer. Burası denize nazır, denize sıfır bir yer. Çünkü bu güruhun yalanları ve iftiralarına karşı bugün buradan önemli bir mesaj vermiş olacağız. Anayasanın 169'uncu maddesi gereği ormanlarımız ve özellikle yanan bölgeler tam koruma altına alınmış olmasına rağmen her yangın döneminde her yangından sonra ne yazık ki bu iftiraları atmaya devam ettiler. Her zaman olduğu gibi o yalan ve iftiralarını da yine o yangını söndürdüğümüz gibi bugünde o yalanları söndürmüş olacağız. Hep beraber buraları yeniden ihya edeceğiz bir daha ki geldiğimizde bu yeşil bütünlüğü tekrar sağlamış olacağız.”
Konuşmaların ardından katılımcılar fidan dikti. Fidan dikimine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantı yaptı.
Etkinlikte öğrenciler öğretmenleri, jandarma ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ile fidan dikti, diktikleri fidanlara can suyu verdi. Öğrenciler, fidanları toprakla buluşturmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.
Fidan dikimine Mumcular’dan katılan Durusu Başgeçit, “Buraya ağaç dikmek için geldik. 15 tane ağaç diktim, çok mutluyum. Daha önce birkaç kez daha katılmıştım. Ağaç dikmek çok güzel bir duygu. Buranın yangınını hatırlıyorum çok kötüydü. Mumcular’da da çok kötü yangın çıkmıştı. Oraya da yardımda bulunmuştuk” diye konuştu.
Milas Mehmet Akif Ersoy Lisesi’nden gelen Berivan Akkar, ağaç dikmenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, “Yazın çıkan yangınlar çok kötüydü. Hepimiz çok korkmuştuk. Şimdi yararımız dokunuyor” şeklinde konuştu.
Pina Yarımadası'na toplamda 125 bin fıstıkçamı, kızılçam ve servi türlerinin yanında ceviz, badem, keçiboynuzu ve defne gibi fidan türlerinin dikileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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